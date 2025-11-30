Nebel
Zürich

Abstimmung im Kanton Zürich: Darüber wird im November 2025 abgestimmt

Abstimmungen in der Schweiz am 22. September 2024: Die Resultate aus dem Kanton Zürich.
Der Kanton Zürich stimmt über die Prämien der Krankenversicherungen und Sicherheit im Internet ab.Bild: keystone/watson

Prämienentlastung und «digitale Integrität»: Die Resultate aus dem Kanton Zürich live

Am 30. November 2025 wird im Kanton Zürich abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Zürich dazu.
30.11.2025, 07:00

Kanton Zürich: Krankenversicherungsgesetz

Darum geht es: Die Initiative fordert, dass der Kanton mehr Geld an die Prämien der Krankenversicherung bezahlt. Personen mit wenig Geld würden stärker vom Kanton entlastet werden als jene, die mehr verdienen.

ZUR MELDUNG, DASS DER NATIONALRAT EINER ERHOEHUNG DER STANDARDFRANCHISE DER KRANKENVERSICHERUNG ZUGESTIMMT HAT, STELLEN WIR IHNEN AM DONNERSTAG, DEM 8. DEZEMBER 2016, FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGU ...
Mit der Annahme der Initiative würden Prämien verbilligt werden. Bild: KEYSTONE

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) (Änderung vom 7. April 2025; Prämienverbilligung, Bundes- und Kantonsbeitrag)

Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Zürich: Volksinitiative «Für ein Grundrecht auf digitale Integrität»

Darum geht es: Die Volksinitiative fordert, dass Zürcherinnen und Zürcher im Internet besser geschützt werden. Im Vordergrund steht der Schutz der Privatsphäre und es soll verhindert werden, dass Behörden ihre Dienste komplett in den digitalen Raum verschieben.

Frau vor Laptop (Symbolbild)
Durch die Volksinitiative sollen Daten aller Schweizer im Netz besser gesichert werden.Bild: imago-images.de

Gegenvorschlag: Der Gegenvorschlag kommt vom Kantonsrat. Auch dieser will mehr Sicherheit im Netz, beschränkt sich jedoch auf die wichtigsten Punkte und lässt den Bürgern so mehr Spielraum.

Stichfrage: Falls die Volksinitiative und der Gegenvorschlag der Regierung angenommen werden, muss bei der Stichfrage erneut gesagt werden, welchen Weg man geeigneter findet.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative:

A. Kantonale Volksinitiative «Für ein Grundrecht auf digitale Integrität»

Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag:

B. Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 12. Mai 2025

Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage:

C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten, falls sowohl die kantonale Volksinitiative als auch der Gegenvorschlag des Kantonsrates angenommen werden?

Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Zürich: Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich»

Die neue staedtische Wohnsiedlung Tramdepot Hard, neben der Limmat, am Dienstag, 7. Januar 2025 in Zuerich. Beim Escher-Wyss-Platz entsteht eine neue staedtische Wohnsiedlung: Auf das Tramdepot Hard w ...
Durch die Initiative sollen mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich entstehen.Bild: keystone

Darum geht es: Die Volksinitiative fordert ein Vorkaufsrecht für Gemeinden für Grundstücke, auf denen Wohnungen gebaut werden. So soll mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.

Gegenvorschlag: Der Kanton Zürich hat den Gegenvorschlag gemacht, dass sie den Gemeinden mehr Geld geben würden, um günstigere Wohnungen zu bauen.

Stichfrage: Falls die Volksinitiative und der Gegenvorschlag der Regierung angenommen werden, muss bei der Stichfrage erneut gesagt werden, welchen Weg man geeigneter findet.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative:

A. Kantonale Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich»

Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag:

B. Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 30. Juni 2025

Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage:

C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten, falls sowohl die kantonale Volksinitiative als auch der Gegenvorschlag des Kantonsrates angenommen werden?

Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Zürich: Strassengesetz

ARCHIV - ZU DEN THEMEN AN DER SOMMERSESSION DER EIDGENOESSISCHEN RAETE AM DIENSTAG, 18. JUNI 2019, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - View onto the highway section A1L between t ...
Die Stadt und Gemeinden sollen in Zukunft selbst entscheiden, wie schnell wo gefahren werden darf.Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Heute haben Gemeinden in den meisten Fällen die Hoheit darüber, wie schnell auf den Strassen auf Gemeindegebiet gefahren werden darf. Mit diesem neuen Gesetz soll der Kanton die Geschwindigkeit auf Staatsstrassen und Strassen mit überkommunaler Bedeutung anordnen können.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Strassengesetz (StrG) (Änderung vom 31. März 2025; Umsetzung der «Mobilitätsinitiative»)

Ausgezählt: 0/160 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Service-citoyen-Initiative

Service-citoyen-Initiative

Ausgezählt: 0/161 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Initiantinnen und Initianten der Service-Citoyen-Initiative fordern, dass eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt wird. Das hiesse, dass auch Frauen einen Bürgerdienst leisten müssten. Wie ein solcher Dienst aussehen würde, erfährst du hier:

Darum geht es bei der Abstimmung um den Service Citoyen

Initiative für eine Zukunft (Erbschaftssteuer)

Initiative für eine Zukunft

Ausgezählt: 0/161 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Juso-Initiative fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen von Einzelpersonen, welche einen Wert von 50 Millionen Franken überschreiten. Alles bis zu diesem Wert bliebe steuerbefreit. Die Mehreinnahmen sollen in den Klimaschutz investiert werden. Mehr dazu erfährst du hier:

Exodus der Superreichen oder Geldsegen – das Erklärvideo zur Erbschaftssteuer-Initiative
Das will die Service-citoyen-Initiative
Video: watson
