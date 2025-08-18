klar17°
DE | FR
burger
International
People

Tod von Friends-Star Matthew Perry: Drogenlieferantin räumt Schuld ein

Matthew Perrys Drogenlieferantin will Schuld eingestehen

18.08.2025, 23:4618.08.2025, 23:46
Mehr «International»

Im Zusammenhang mit dem Tod von «Friends»-Star Matthew Perry will eine Drogenlieferantin vor Gericht in Kalifornien ihre Schuld einräumen.

Die als «Ketamin-Königin» bekannte Frau werde sich in fünf Anklagepunkten schuldig bekennen, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Montag (Ortszeit) mit. Die 42-Jährige habe unter anderem die Dosis des Narkosemittels Ketamin geliefert, die im Oktober 2023 zum Tod des Schauspielers führte.

Bis zu 65 Jahre Haft drohen

Die Frau war im August 2024 festgenommen worden. In diesem September sollte der Prozess gegen die Drogendealerin beginnen. Im Gegenzug für ihr Schuldbekenntnis lässt die Staatsanwaltschaft einige Anklagepunkte sowie das Verfahren fallen.

In den kommenden Monaten werde sie formell vor Gericht treten und dann auch das Strafmass für ihre Taten erhalten, hiess es. Die Frau muss mit einer hohen Strafe rechnen, im Höchstfall drohen 65 Jahre Haft.

Weitere Personen haben sich schuldig bekannt

Neben der Drogenlieferantin waren nach Perrys Tod auch zwei Ärzte, ein Assistent und ein Bekannter des Schauspielers festgenommen worden. Alle vier haben sich bereits schuldig bekannt, Perry mit Ketamin versorgt zu haben. Die Strafen sollen in den kommenden Monaten verhängt werden.

Tod im Whirlpool

Perry (54) wurde am 28. Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden. Zuvor sprach der Schauspieler wiederholt öffentlich über seinen Kampf gegen Suchterkrankungen.

Berichten zufolge hatte er sich wegen Depressionen und Angstzuständen einer Ketamin-Therapie unter ärztlicher Aufsicht unterzogen. Zusätzlich soll er sich das Mittel auf dem Schwarzmarkt besorgt haben.

Ketamin ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Narkosemittel. Ebenso können Menschen mit therapieresistenten Depressionen unter bestimmten Voraussetzungen mit Ketamin behandelt werden. Manche Partygänger nutzen das Mittel auch als illegale Clubdroge. (sda/dpa)

Mehr dazu:

People-News
Er hat ihn mit Ketamin versorgt – Arzt von Matthew Perry bekennt sich schuldig
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen
1 / 39
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen

2025 wird uns als Jahr, in dem Papst Franziskus starb, in Erinnerung bleiben. Hier erinnern wir uns an ihn und viele andere: An den tragisch verstorbenen portugiesischen Fussballer Diogo Jota (im Bild), an die britische Sixties-Legende Marianne Faithfull, an den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel, den intergalaktisch grossen Regisseur David Lynch oder den tragisch verstorbenen Gene Hackman und seine Frau.

 ... Mehr lesen
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ozzy Osbourne ist tot – So bleibt die Rock-Legende in Erinnerung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
2
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
3
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
4
Trump-Putin-Gipfel: What the F***???
5
Das ist beim Telefonat zwischen Trump und Karin Keller-Sutter wirklich passiert
Meistkommentiert
1
Kevin Carlos verlässt den FCB +++ Saudis locken Nati-Profi
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
Meistgeteilt
1
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
2
Hamas stimmt Waffenruhe zu +++ Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt
3
Die Klub-WM soll noch grösser werden und alle 2 Jahre stattfinden
4
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
5
Alcaraz gewinnt gegen kranken Sinner +++ Schurters WM-Derniere im Wallis
So viel Geld spülen die Zölle auf Schweizer Güter in die US-Staatskasse
Der Schock war gross, als die US-Regierung am 31. Juli die Höhe der Zölle auf Schweizer Produkte verkündete. Mit 39 Prozent ist die Schweiz weit vorne dabei. Nun haben Ökonominnen und Ökonomen erstmals ausgerechnet, wie hoch die Einnahmen sind, die die USA aus den Zöllen für die Schweiz erzielen dürften.
Zur Story