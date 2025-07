Neue Erkenntnisse: Felix Baumgartner starb durch den Aufprall

Der bekannte Extremsportler Felix Baumgartner kam bei einem Paragliding-Unfall ums Leben. Bild: keystone

Neue Erkenntnisse: Felix Baumgartner brach sich beim Aufprall die Wirbelsäule

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner kam bei einem Absturz mit seinem Gleitschirm ums Leben. Laut den Ermittlern brach sich Baumgartner beim Aufprall in einem Hotelpool den unteren Teil der Wirbelsäule.

Das erklärte der ermittelnde Generalstaatsanwalt Raffaelle Iannella gegenüber der deutschen «Bild»-Zeitung:

«Was wir bisher sicher wissen: Baumgartner starb beim Aufprall, die Wirbelsäule brach im unteren Bereich des Rückens und das Rückenmark wurde geschädigt.»

Baumgartners Leichnam wird aktuell in der Stadt Fermo obduziert. Die Untersuchung soll am Mittwoch abgeschlossen werden. Weiterhin unklar ist, weshalb Baumgartner, der viel Erfahrung mit Gleitschirmen hatte, die Kontrolle über sein Fluggerät verlor. Laut den Ermittlern besteht die Möglichkeit, dass er in der Luft das Bewusstsein verlor oder einen Herzinfarkt erlitt.

Auch ein technischer Defekt am Gleitschirm kann bisher nicht ausgeschlossen werden. Die heute Dienstag beginnende Untersuchung des Fluggeräts soll Aufschluss bringen. Laut Staatsanwalt Iannella könnte die definitive Aufklärung des Unfalls mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Felix Baumgartner war am 17. Juli in Italien in einen Hotelpool gestürzt. Der 56-jährige Österreicher war ein erfahrener Extremsportler. 2012 erlangte er weltweite Bekanntheit durch seinen Fallschirmsprung aus der Stratosphäre. (con)