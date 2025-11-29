freundlich
Zwei Tote bei Helikopterabsturz in Polen

29.11.2025, 18:5129.11.2025, 18:51

Beim Absturz eines Helikopters in Polen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in Malawa unweit der Stadt Rzeszow im Südosten des Landes, wie ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr der Nachrichtenagentur PAP sagte.

Die Maschine sei in ein dicht bewaldetes Gebiet gestürzt, schrieb das Internetportal der Boulevardzeitung «Fakt». Dazu veröffentlichte es Fotos, auf denen Flammen aus den Trümmern des Helikopters schlagen. Schlechte Sicht und dichter Nebel erschweren den Rettungskräften die Arbeit, wie ein Sprecher der Feuerwehr dem Blatt sagte. Die Retter seien mit Quad-Geländefahrzeugen unterwegs und würden an der Absturzstelle nach möglichen weiteren Opfern suchen. Über eine mögliche Ursache des Unglücks gab es zunächst keine Erkenntnisse. (sda/dpa)

Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
