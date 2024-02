Polens Aussenminister Sikorski nimmt Russlands Drohungen ernst

Scharfe Kritik übte Fico an der Europäischen Union. Er warf ihr vor, keinen realen Friedensplan entwickelt zu haben. «Der einzige Plan der EU ist es, weiter das gegenseitige Töten von Slawen zu unterstützen», so Fico. Russland führt seit zwei Jahren einen umfassenden Angriffskrieg gegen die Ukraine. (sda/dpa)

Der Regierungschef des Ukraine-Nachbarlandes Slowakei, Robert Fico, warnte hingegen in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Videobotschaft vor einer «falschen Dämonisierung» Putins. Die bisherige Strategie des Westens im Ukrainekrieg erklärte der Anführer einer links-nationalistischen Koalition für gescheitert. Russland habe weder politisch noch wirtschaftlich in die Knie gezwungen werden können.

Vier Mönche von Rebellen in Äthiopien getötet

Bei einem Überfall auf ein christliches Kloster in Äthiopien sind vier Mönche entführt und dann getötet worden. Die Ordensbrüder seien in dem ostafrikanischen Land aus dem Kloster Zequala verschleppt worden, etwa 50 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Addis Abeba, teilte das päpstliche Hilfswerk «Hilfe für die Kirche in Not» am Sonntag mit. Anschliessend habe man sie ermordet. Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche hatte zuvor mitgeteilt, «bewaffnete Kämpfer» hätten das Kloster in der Region Oromia am Dienstag angegriffen und die vier Mönche entführt. Ein fünfter Geistlicher sei verwundet worden.