Putin und Trump mit ihren Vertrauten beim Treffen in Alaska. Bild: keystone

Die Sitzung dauert an – diese 6 Männer sitzen am Tisch

Doch kein Vieraugengespräch: Die Amerikaner schickten Trump wider Erwarten nicht alleine ins Gespräch mit Putin – stattdessen sitzen auf beiden Seiten weitere Politiker am Tisch. Das sind die Teilnehmer.

Kurz vor dem zunächst als Zweiertreffen angekündigten Gespräch zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin haben die Amerikaner überrascht: An der Unterhaltung würden zwei weitere US-Vertreter teilnehmen, berichteten US-Medien. Auch Russland schickte zwei weitere Personen in die Runde. Wer sind die sechs Teilnehmenden im Raum?

Inhaltsverzeichnis USA Russland

USA

Donald Trump, 79, Präsident

Trump hatte im US-Wahlkampf versprochen, den Ukraine-Krieg sofort nach seinem Amtsantritt zu beenden. Bei ihm wächst die Unzufriedenheit über fehlende Fortschritte zu Waffenruhe und Frieden. Er hat Putin mit Sanktionen und indirekten Zöllen für russische Handelspartner gedroht, sollte dieser nicht bald mehr Verhandlungsbereitschaft zeigen.

Donald Trump an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Alaska. Bild: keystone

Die Entwicklungen beim Gipfel im Liveticker:

Marco Rubio, 54, Aussenminister

Rubio war einst ein lauter öffentlicher Kritiker Putins, nannte ihn einen «Gangster», «Schläger» und «Kriminellen». Als Trumps Aussenminister ist er zurückhaltender geworden und sieht auch die Ukraine öffentlich kritischer.

Marco Rubio wurde zu Donald Trumps Mann für alle Fälle. Bild: keystone

Steve Witkoff, 68, Sonderbeauftragter

Witkoff ist Anwalt, Immobilieninvestor und seit Jahrzehnten mit Trump bekannt. Dieser hatte ihn zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Sondergesandten für den Gaza-Krieg, Atom-Verhandlungen mit dem Iran und für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eingesetzt.

Eine Bezeichnung, die auch für Steve Witkoff einigermassen zutrifft. Bild: keystone

Russland

Wladimir Putin, 72, Präsident

Der Kremlchef führt seit fast dreieinhalb Jahren Krieg gegen die Ukraine – und soll nun offiziell auf Forderungen nach einer allumfassenden und bedingungslosen Waffenruhe reagieren. Nach jahrelanger Isolation im Westen gilt Trumps Einladung in die USA und damit zurück auf die Weltbühne für Putin als grosser diplomatischer Erfolg. Von einem historischen Gipfel ist in Moskau die Rede – und von einer Chance, den Krieg zu beenden.

Für Wladimir Putin ist der Gipfel in Alaska PR-technisch ein grosser Erfolg. Bild: keystone

Sergej Lawrow, 75, Aussenminister

Der russische Chefdiplomat gilt als starker Befürworter des Krieges gegen die Ukraine und erklärt immer wieder im Ausland Moskaus Invasionsziele. Normalerweise vertritt er Putin bei internationalen Auftritten und Konferenzen, denen der Kremlchef wohl auch aus Sicherheitsgründen fernbleibt. Putin ist – anders als Lawrow – mit einem Haftbefehl des Weltstrafgerichts international zur Fahndung ausgeschrieben.

Einer der erfahrensten russischen Politiker: Sergej Lawrow. Bild: keystone

Juri Uschakow, 78, aussenpolitischer Berater

Der altgediente Kremlbeamte steuert im Hintergrund die internationalen Kontakte Putins. Er ist auch die zentrale Figur in der Präsidialverwaltung für die jüngsten Kontakte zur US-Regierung. Zu seinen Aufgaben gehört die Wiederherstellung der russisch-amerikanischen Beziehungen nach jahrelanger Funkstille zwischen Moskau und Washington.

Nicht so präsent wie Lawrow, aber nicht minder einflussreich: Juri Uschakow Bild: keystone.

(sda/dpa/con)