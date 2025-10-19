wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
International
Populärkultur

Limp-Bizkit-Bassist Sam Rivers gestorben

FILE - Sam Rivers of Limp Bizkit performs at the Inkcarceration Music and Tattoo Festival on July 14, 2023, at the Ohio State Reformatory in Mansfield, Ohio. (Photo by Amy Harris/Invision/AP, File) Sa ...
Sam Rivers von Limp Bizkit tritt am 14. Juli 2023 beim Inkcarceration Music and Tattoo Festival im Ohio State Reformatory in Mansfield, Ohio, auf.Bild: keystone

Limp-Bizkit-Bassist Sam Rivers ist gestorben

19.10.2025, 19:5119.10.2025, 20:19

Der Bassist und Mitgründer der amerikanischen Band Limp Bizkit, Sam Rivers, ist tot. Seine Band-Kollegen nahmen in einem emotionalen Post auf Instagram Abschied von Rivers. «Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unseren Bandkollegen. Unseren Herzschlag», hiess es darin. Woran der Musiker starb, war zunächst nicht bekannt. Er war 48 Jahre alt.

Die Nu-Metal-Band Limp Bizkit um Frontmann Fred Durst erlangte in den 2000er Jahren auch hierzulande grosse Berühmtheit. Mit Ohrwürmern wie «Rollin'» und «Behind Blue Eyes» landeten die US-Musiker grosse Hits. Im März dieses Jahres spielte die Band einige Konzerte auch in Deutschland.

Auf Instagram würdigte die Band Rivers als «Legende unter Legenden» und einmaligen Menschen. «Und sein Geist wird für immer in jedem Groove, auf jeder Bühne, in jeder Erinnerung weiterleben.» Frontmann Fred Durst erinnerte sich später in einem Instagram-Video an gemeinsame Erlebnisse mit Rivers und bedankte sich für die Unterstützung im Netz. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
2
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
3
So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
Wer programmieren kann, ist im Vorteil: So viel verdienen IT-Fachkräfte in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
2
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
3
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
4
Healing for f*cking
5
SVP-Imark in der «Arena»: «Ich weiss nicht, was es aus eurer Sicht zu jammern gibt»
Meistgeteilt
1
Israel will die Waffenruhe wieder einhalten + Israel setzt Hilfslieferungen nach Gaza aus
2
80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
3
Russland und Ukraine setzen Drohnenkrieg fort – zahlreiche gegenseitige Abschüsse
4
USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
5
Schweizer Handballerinnen lassen Italien keine Chance +++ F1 bleibt bis 2034 in Austin
Zahl der Geflüchteten erreicht Höchststand in der Schweiz – die Sonntagsnews
Aussenminister Ignazio Cassis wird nächste Woche eine Reise in den Nahen Osten antreten und in der Schweiz sind 780'000 ungeprüfte Fahrzeuge unterwegs: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.
Aussenminister Ignazio Cassis wird laut «SonntagsBlick» nächsten Mittwoch zu einer viertägigen Reise in den Nahen Osten aufbrechen. Sie führe ihn nach Jordanien, in den Irak und nach Kuwait, wie ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) der Zeitung bestätigte. Die Reise werde offiziell als Standardvisite deklariert, auf dem Programm stehe unter anderem eine Botschaftseröffnung. Tatsächlich stehe Cassis jedoch vor einer heiklen diplomatischen Mission, da die Schweiz nach dem Gaza-Waffenstillstand international an Einfluss verloren habe, schrieb die Zeitung weiter. Am Friedensgipfel in Sharm el-Sheikh sei sie nicht eingeladen gewesen, während andere europäische Länder prominent vertreten gewesen seien. Beobachter würden den Verlust der Schweizer Vermittlungsrolle darauf zurückführen, dass der Bund im Frühling auf eine Völkerrechtskonferenz zu Gaza in Genf verzichtet habe.
Zur Story