Neue Nasa-Mondrakete soll jetzt am Samstag starten

Die Nasa hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 50 Jahre nach der bislang letzten Mondlandung will sie wieder eine Rakete zum Erdtrabanten schicken. Aufgabe der 42-tägigen Mission Artemis 1 ist es, die bislang leistungsstärkste Trägerrakete und die an ihrer Spitze sitzende Orion-Kapsel unter realen Bedingungen zu testen.

Die US-Weltraumbehörde Nasa will am Samstag einen neuen Versuch für den Start ihrer neuen Mondrakete unternehmen. Das gab der für die unbemannte Mission Artemis 1 verantwortliche Nasa-Vertreter Mike Sarafin am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt.

Putin äussert tiefes Mitgefühl – die Staatswelt trauert um Gorbatschow

Am späten Dienstagabend ist der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow gestorben. Dass er weltweit ein geschätzter Politiker war, wird anhand der Trauerbekundungen auf internationaler Ebene deutlich.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben eines Sprechers sein tiefes Mitgefühl zum Tod von Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow geäussert. Putin werde der Familie am Mittwochmorgen ein Telegramm schicken, kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Dienstagabend in Moskau an. Der frühere sowjetische Staatschef Gorbatschow war am Dienstag mit 91 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Moskau gestorben.