«Artemis 2»-Crew bereitet sich auf Erd-Landung vor

Die vier Crewmitglieder der «Artemis 2»-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor.

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Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney per Live-Schalte: Kanada könne «gar nicht stolzer auf euch sein», sagte er.

Die Artemis-Crew ist wieder auf dem Weg Richtung Erde. Bild: keystone

Die Crew habe – nachdem sie von dem Song «Under Pressure» von Queen und David Bowie aufgeweckt worden sei – noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests durchgeführt und damit begonnen, Equipment zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew – bestehend aus der US-Astronautin Christina Koch, den US-Astronauten Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen – im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen. Die Wettervorhersage sehe derzeit gut dafür aus, hiess es von der Nasa. Einen Schnelligkeitsrekord wird die Crew dabei aber – anders als ursprünglich gedacht – wohl doch nicht knacken, sagte Nasa-Manager Rick Henfling. (sda/dpa)