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«Artemis 2»-Crew bereitet sich auf Erd-Landung vor

«Artemis 2»-Crew bereitet sich auf Erd-Landung vor

Die vier Crewmitglieder der «Artemis 2»-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor.
09.04.2026, 06:5509.04.2026, 06:55

Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney per Live-Schalte: Kanada könne «gar nicht stolzer auf euch sein», sagte er.

In this image provided by NASA, the Artemis II crew, clockwise from left, Mission Specialist Christina Koch, Mission Specialist Jeremy Hansen, Commander Reid Wiseman, and Pilot Victor Glover, pause fo ...
Die Artemis-Crew ist wieder auf dem Weg Richtung Erde.Bild: keystone

Die Crew habe – nachdem sie von dem Song «Under Pressure» von Queen und David Bowie aufgeweckt worden sei – noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests durchgeführt und damit begonnen, Equipment zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew – bestehend aus der US-Astronautin Christina Koch, den US-Astronauten Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen – im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen. Die Wettervorhersage sehe derzeit gut dafür aus, hiess es von der Nasa. Einen Schnelligkeitsrekord wird die Crew dabei aber – anders als ursprünglich gedacht – wohl doch nicht knacken, sagte Nasa-Manager Rick Henfling. (sda/dpa)

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