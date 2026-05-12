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Sex im Flugzeug – nicht im WC: Mann und Frau in Argentinien verhaftet

Sex im Flugzeug – und nicht im WC: Mann und Frau in Argentinien verhaftet

Wegen «obszönem Exhibitionismus» sind in Argentinien ein 55 Jahre alter Mann und eine 60-jährige Frau festgenommen worden, die in der Business-Class eines Flugzeugs angeblich beim Sex erwischt wurden.
12.05.2026, 03:3012.05.2026, 04:01

Medienberichten zufolge nahm die Flughafenpolizei das Paar direkt nach der Landung in der Stadt Rosario auf Hinweis des Piloten fest. Die beiden sollen sich erst während des fast siebenstündigen Flugs zwischen Panama und Argentinien kennengelernt haben. Einer Grossmutter, die mit ihrer minderjährigen Enkelin in der Nähe sass, fielen laut der Zeitung «La Nación» verdächtige Bewegungen auf den Plätzen 1E und 1F auf. Alarmierte Flugbegleiter entdeckten das Paar demnach mit heruntergelassener Kleidung.

epaselect epa12426392 A plane flies with the moon in the background in Banfield, Argentina, 02 October 2025. EPA/Juan Ignacio Roncoroni
Das Duo lernte sich erst auf dem Flug zwischen Panama und Argentinien kennen. (Symbolbild)Bild: keystone

Nach den ersten Formalitäten kamen beide laut den Berichten wieder auf freien Fuss, während die Generalstaatsanwaltschaft in Rosario weiter ermittelt. Ähnliche Fälle werden laut dem Fernsehsender TN häufig mit einer Geldstrafe oder einer Spende an eine gemeinnützige Organisation beigelegt. Am Flughafen von Rosario soll die Familie des verheirateten Mannes bereits auf ihn gewartet haben. (sda/dpa)

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