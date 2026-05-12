bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
International
Iran

Bericht: Trump wegen Iran frustriert – er soll nun neue Angriffe erwägen

epa12948615 US President Donald Trump arrives to host a special dinner for law enforcement leaders in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 11 May 2026. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Donald Trump scheint sich bezüglich Iran-Krieg in einer Art Sackgasse zu befinden.Bild: keystone

Bericht: Trump wegen Iran frustriert – er soll nun neue Angriffe erwägen

Die USA kommen im Krieg mit dem Iran nicht vom Fleck. Präsident Donald Trump ist laut US-Medienberichten zunehmend frustriert und soll erneute militärische Angriffe mittlerweile ernsthaft in Betracht ziehen.
12.05.2026, 06:0212.05.2026, 06:04

US-Präsident Donald Trump ist laut US-Medienberichten frustriert über die iranische Verzögerungstaktik bei den Verhandlungen zu einem möglichen Kriegsende. Wie unter anderem CNN berichtet, soll Trump nun die Wiederaufnahme «grösserer Kampfhandlungen» ernsthaft in Betracht ziehen.

Jüngst wies das iranische Regime einen US-Vorschlag zu Beilegung des Kriegs zurück, über Staatsmedien liess es diesen als «Aufruf zur Kapitulation» bezeichnen. Trump bezeichnete die Reaktion der Iraner danach als «völlig inakzeptabel». Er soll mittlerweile die Bereitschaft des Iran zu ernsthaften Verhandlungen infrage stellen.

Die USA und Iran sind keinen Schritt weiter – der jüngste Verhandlungs-Fail in 5 Punkten

Tatsächlich scheint der Iran kein grosses Interesse an einer Verhandlungslösung zu haben. Da die Iraner weiterhin grossen Einfluss auf die Strasse von Hormus haben und der Krieg in den USA zunehmend unpopulär ist, spielt die Zeit gegen Trump und für das iranische Regime.

Gemäss den CNN-Quellen soll es aber auch innerhalb der US-amerikanischen Regierung unterschiedliche Sichtweisen geben. Während einige neuerliche Angriffe befürworten, um den Iran an den Verhandlungstisch zu zwingen, sollen andere weiter eine diplomatische Lösung bevorzugen.

Zudem gebe es Zweifel bei US-Beamten, wonach Vermittler Pakistan nicht deutlich genug mit den Iranern kommunziere. Die USA und Iran kommunizierten bei den bisherigen Verhandlungen nicht direkt, sondern, zumindest nach offizieller Darstellung, nur via Vermittlern aus Pakistan. Vertreter aus Trumps Umfeld glauben laut dem Bericht, dass Pakistan den USA gegenüber die iranische Position positiver darstelle, als diese in Tat und Wahrheit ist. (con)

Mehr zum Iran-Krieg:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ehemals rechte Hand von Selenskyj unter Geldwäsche-Verdacht
Antikorruptionsbehörden in der Ukraine haben den ehemaligen Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, der Geldwäsche verdächtigt. Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) berichteten, eine organisierte Gruppe enttarnt zu haben. Diese soll an der Geldwäsche von umgerechnet fast neun Millionen Euro im Zusammenhang mit einem Luxusbauprojekt in der Nähe Kiews beteiligt sein. Jermak soll dieser Gruppe angehören.
Zur Story