Leichenbergung aus der Todeszone – Schwere Mission am Mount Everest

Du willst nach Spanien in die Ferien? Das musst du zu den steigenden Fallzahlen wissen

Mitten in der Hauptferienzeit beginnen die Fallzahlen in Spanien wieder zu steigen. Und das könnte für das vom Coronavirus gezeichnete Land zu einem grossen Problem werden.

Spanien erlebte einen der stärksten Corona-Ausbrüche in Europa. Die Menschen durften ihre Häuser nur noch zum Einkaufen verlassen, 28'400 Personen sind an den Folgen von Covid-19 verstorben. Nach einigen ruhigen Wochen steigen die Fallzahlen wieder an.

In den letzten Tagen meldete Spanien im Schnitt wieder über 1000 Neuansteckungen. Die Regierung des südeuropäischen Landes mit 47 Millionen Einwohnern ist besorgt: Die Behörde für Gesundheitliche …