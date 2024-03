Taurus-Lieferung: Militärexperte kritisiert Zaudern des deutschen Kanzlers

Annalena Baerbock schliesst Taurus-Lieferung nicht aus

Deutschland und Grossbritannien haben vor dem Hintergrund der jüngsten russischen Abhöraktion gegen deutsche Offiziere Einigkeit beschworen. Bei einem Treffen mit der deutschen Aussenministerin Annalena Baerbock in Berlin warb ihr britischer Kollegen David Cameron auch eindringlich für weitere Ukraine-Hilfen.



Angesichts der deutschen Diskussion über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine sagte der britische Aussenminister: «Was die Langstreckenwaffen angeht, kann ich aus den Erfahrungen Grossbritanniens sagen, wie effektiv diese Waffen der Ukraine bei der Bekämpfung der illegalen Aggression geholfen haben.» Grossbritannien liefert unter anderem Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow in die Ukraine. Die Briten programmieren ihre an die Ukraine gelieferten Marschflugkörper selbst.



Bei ihrer Pressekonferenz mit Cameron schloss Baerbock die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine nicht aus, wie n-tv berichtet. Angesprochen auf das Thema habe Baerbock betont, dass die Bundesregierung insgesamt jeden Tag erneut darüber nachdenke, wie man die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression unterstützen könne.



Cameron sagte auch: «Solange wir uns nicht in einer Situation befinden, in der ein NATO-Soldat einen russischen Soldaten tötet, führen wir nicht eine Eskalation herbei, sondern erlauben der Ukraine, sich selbst zu verteidigen.» Diese Aussagen zielten nicht nur auf die Zögerlichkeit von Scholz, sondern auch auf die Ängste in der deutschen Bevölkerung, in der es laut Umfragen tatsächlich grosse Vorbehalte zu Taurus-Lieferungen gibt.