Die Lieferung von westlichen Panzern werde früher oder später sowieso geschehen müssen, so Ramms. Denn: Schon bald sei der Nachschub an sowjetischen Panzern aufgebraucht, Verluste der Ukraine müssten aber dennoch weiter ersetzt werden.

Dass eine «Position der Stärke» auf Putin mehr Einfluss habe als diplomatische Besonnenheit, befand am Sonntagabend auch der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber Egon Ramms . Putin lege es der Bundesrepublik als Schwäche aus, dass sie bei der Unterstützung der Ukraine derzeit keine Führungsrolle übernehme, so seine Analyse .

Indem er von «nuklearer Eskalation» spreche, bediene Putin eine typisch-deutsche Angst, um die Entscheidungen der Bundesregierung zu beeinflussen«, so Kiesewetter. Dieser »Schimäre« dürfe man nicht aufsitzen. »Es gilt, dem Treiben Russlands Einhalt zu gebieten."

Fakt sei jedoch, dass die Ukraine mit und nicht trotz der Lieferungen aus Deutschland bisher erfolgreich gewesen sei. Solange andere Länder keine neuen Waffensysteme lieferten, solle sich Deutschland an diesen Weg deswegen auch halten, pflichtete er Baerbock bei.

SPD-Politiker Michael Müller fand die Frage nach neuen Panzern generell «überhöht». Sie werde behandelt, als ginge es darum, ob die Ukraine erfolgreich sein könne oder nicht, so das Mitglied des Auswärtigen Ausschusses.

Baerbocks Absage an einen Alleingang bei der Lieferung westlicher Panzer aus Deutschland konnte Applebaum nicht nachvollziehen. «Jedes Land kann selbst entscheiden», so die Historikerin.

Dabei erwarteten viele eine besondere Verantwortungsübernahme durch Deutschland bei der Unterstützung der Ukraine, weil die Bundesregierung in der Vergangenheit jahrelang zum «Putinismus» beigetragen habe.

Diese preisgekrönte Autorin analysiert messerscharf, was im Krieg mit Putin falsch läuft

Diese preisgekrönte Autorin analysiert messerscharf, was im Krieg mit Putin falsch läuft

Zögerlichkeit attestierte die amerikanisch-polnische Historikerin Anne Applebaum Deutschland derweil noch immer. Bei Will legte sie dar, dass die Bundesrepublik von aussen so wahrgenommen werde, als ob sie hinterherhinke und einfach keine Führungsrolle übernehme.

Selbstkritisch gestand Baerbock jedoch auch ein, dass die Bundesregierung mit ihrer Entscheidungsfindung zu Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine «etwas zu langsam» gewesen sei. Das sei der Tatsache geschuldet gewesen, dass man sich in einer völlig neuen Situation befunden habe.

Darüber hinaus verwies Baerbock auch auf die Erfolge, die der Ukraine bisher schon gelungen seien. Durch die westlichen Lieferungen sei ein «wirklicher Wandel im Kriegsgebiet» möglich gewesen, so die Aussenministerin.

«Ich bin dafür, dass wir alles liefern, was einen Unterschied macht, um Menschen zu befreien», so Baerbock nun bei «Anne Will». Mit Blick auf westliche Systeme, deren Bedienung erst gelehrt werden müsse, fügte sie hinzu: «Eine Lieferung allein macht noch keinen Unterschied.»

Es brauche die internationale Gemeinschaft, um Kampfgerät, das an die Ukraine geliefert wird, auch funktionsfähig zu halten, erklärte Baerbock. Etwa durch Reparaturen. Darüber hinaus müsse sichergestellt sein, dass das Material vor Ort auch bedient werden könne. Bei den sowjetischen Waffensystemen sei das der Fall.

Tut Deutschland genug, um die Ukraine zu unterstützen? Oder ist die Lieferung moderner Panzer überfällig? Diese Frage hat die deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin Anne Will am Sonntagabend mit ihren Gästen diskutiert.

Gottesdienst läuft: Der Sarg der Queen ist in Westminster Abbey

«Es ist beeindruckend, was Menschen hinnehmen, um sich von der Queen zu verabschieden»

Annalena Baerbock (Archivbild): In der jüngsten «Anne Will»-Sendung zeigte die deutsche Aussenministerin sich auch selbstkritisch.

Annalena Baerbock (Archivbild): In der jüngsten «Anne Will»-Sendung zeigte die deutsche Aussenministerin sich auch selbstkritisch. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

QAnon: Sie glauben an die grosse Weltverschwörung, sie werden mehr und sie sind gefährlich

Der Tag, an dem ich Suff-SMS-Sandros Familie kennenlernte ...

Die Migros will nicht, dass wir diesen Betrieb besichtigen

Deutscher General sticht mit seiner «Analyse» zum Ukraine-Krieg in ein Wespennest

«Rentner stehlen Sandwiches» – eine Lokführerin fordert in der AHV-«Arena» Berset heraus

Der wundersame Wunderglaube der Anthroposophen an die magischen Kräfte der Sterne

«Marsch fürs Läbe» in Zürich – Gegendemonstrantinnen sorgen für Eklat auf Bühne

Schweizer Tourist bricht nach Bad in Elba zusammen – tot

Ein 76-jähriger Schweizer ist am Sonntagnachmittag auf Elba nach einem Bad im Meer zusammengebrochen und gestorben. Der Tourist brach kurz nach dem Verlassen des Wassers am Strand von Spiaggia Madonna delle Grazie in der Nähe von Capoliveri (I) zusammen, wo er mit seiner Frau schwimmen gegangen war.