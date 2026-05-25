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Dänische Königin Margrethe nach Sturz erneut im Krankenhaus

epa12956938 (FILE) Denmark&#039;s Queen Margrethe on her 86th birthday, in the Inner Courtyard at Fredensborg Palace, in Fredensborg, Denmark, 16 April 2026 (reissued 14 May 2026). The Danish Queen Ma ...
Ein früherer Sturz macht der dänischen Altkönigin Margrethe II. zu schaffen. Bild: keystone

Dänische Königin Margrethe nach Sturz erneut im Krankenhaus

25.05.2026, 18:5925.05.2026, 18:59

Dänemarks Altkönigin Margrethe II. ist erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 86-Jährige muss nach einem früheren Sturz behandelt werden. Eine CT-Untersuchung habe eine grössere Einblutung im Hüftbereich gezeigt, teilte der Palast mit. Margrethe war erst Mitte Mai nach Herzproblemen aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen worden.

Ihrer Majestät gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der Palast mit. Es wird mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt gerechnet.

Am 14. Mai war die Dänin mit einer sogenannten Angina pectoris – Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen – ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen. Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefässen unterziehen müssen.

Mitte April hatte Margrethe ihren 86. Geburtstag gefeiert. Anfang 2024 hatte sie überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X., überlassen. (sda/dpa)

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