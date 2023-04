König Charles bei Soldaten. Bild: keystone

König Charles überträgt Familienmitglied grosse Aufgabe bei Krönung

Vera Siebnich, Vera Siebnich / watson.de

Die Krönung der Monarchen im britischen Königshaus ist mit vielen Traditionen verbunden. Zwar will König Charles III. die Zeremonie modernisieren und deshalb einige Dinge etwas anders machen als seine Mutter Queen Elizabeth II. bei ihrer Krönung vor 70 Jahren. Dennoch gibt es eine Menge Aufgaben und Bräuche, die schon Jahrhunderte zurückreichen und auf die auch Charles nicht verzichten will.

Nun wurde bekannt, dass der König einem Familienmitglied eine wichtige Aufgabe bei seiner Krönung übertragen hat. Insidern zufolge ist sie ein grosser Vertrauensbeweis des Monarchen. Charles setzt damit an seinem grossen Tag ein wichtiges Zeichen.

Krönung von König Charles: Belohnung für seine Schwester

Wie der «Mirror» berichtet, wird Prinzessin Anne bei der Zeremonie eine ganz besondere Rolle bekommen. Die einzige Schwester von Charles soll am Tag der Krönung als sogenannte «Gold-Stick-in-Waiting» auftreten. «Gold Stick» ist die Bezeichnung für einen Bediensteten am Hof, der für die persönliche Leibwache des Königs zuständig ist. Zwar hat der seit der Regentschaft von Queen Victoria nur noch zeremonielle Aufgaben, doch die Bedeutung dieser Rolle ist nach wie vor gross.

Prinzessin Anne, «Gold-Stick-in-Waiting». Bild: keystone

So wird Anne beim Krönungsumzug von der Kirche zurück zum Palast die aus 6000 Mitgliedern des Militärs bestehende Parade anführen und direkt hinter der Kutsche mit Charles und Camilla herreiten.

Charles soll Anne persönlich gesagt haben, dass er sich wünscht, sie würde dieses Amt übernehmen, berichtet der «Mirror». «Er belohnt die Princess Royal für ihre Loyalität und ihre unerschütterliche Hingabe an ihre Pflichten vor allem anderen», zitiert die Zeitung eine Palastquelle.

Dass Charles seine Schwester für diese Aufgabe ausgesucht hat, ist ein Zeichen seiner grossen Wertschätzung für sie. Das glaubt auch Historikerin Marlene Koenig. «Sie war die erste Frau, die zum Oberst der Blues and Royals ernannt wurde, die erste Frau, die dadurch 'Gold Stick in Waiting' wurde», gibt sie im Interview mit «Hello» zu bedenken. Die Palastquelle sagte gegenüber dem «Mirror» weiter:

«Der König schätzt seine Schwester als seine rechte Hand und das hier ist ein perfektes Beispiel für diese Art von Beziehung.»

Tatsächlich gilt vor allem Anne als besonders pflichtbewusst, erfüllt ihre Aufgaben innerhalb der Königsfamilie seit Jahren tadellos. Von britischen Zeitungen wird sie regelmässig als «fleissigste Royal» ausgezeichnet, weil sie sowohl 2021 als auch 2022 die meisten Termine innerhalb der Königsfamilie wahrnahm und das, obwohl Charles zu diesem Zeitpunkt schon immer mehr Aufgaben von seiner Mutter übernommen hatte.

Charles setzt ein Zeichen

Mit der Entscheidung, Anne diese wichtige Aufgabe anzuvertrauen, könnte Charles bei seiner Krönung also ein deutliches Zeichen setzen. Er belohnt die Familienmitglieder, die sich durch Fleiss und Loyalität auszeichnen. Dazu passt auch, dass nur die sogenannten «working Royals» mit Camilla und ihm gemeinsam nach der Krönung das Volk vom Balkon des Palastes aus begrüssen sollen, wie zuletzt von mehreren Medien berichtet wurde.

Camilla. Bild: Getty Images Europe

Neben Charles und Camilla sollen etwa laut dem «Independent» auch Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern, Anne mit ihrem Mann Sir Tim Laurence und der Herzog und die Herzogin von Edinburgh, Prinz Edward und Sophie Wessex, mit auf dem Balkon stehen. Prinz Harry und Prinz Andrew werden nicht mit ihrer Familie auf dem Balkon stehen. Das war schon bei den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. der Fall.