Prinz Harry: Intime Worte während Charles' Krönung enthüllt

Während der feierlichen Krönungszeremonie gab es wohl kaum eine Person, auf die die Augen der Weltöffentlichkeit mehr gerichtet waren, als auf den «abtrünnigen» Prinzen. Abgesehen von König Charles und seiner Frau Camilla natürlich. Prinz Harry ist das wohl am meisten kritisierte Mitglied der britischen Königsfamilie, spätestens seit seinem Umzug in die USA.

Dass er sich mit seiner Ehefrau Meghan von dem Rest der Familie abgewandt hat und in seiner Netflix-Doku sowie in seiner Biografie private Einblicke hinter die Kulissen der Royals gegeben hat, verziehen ihm viele Royal-Fans nicht. Besonders in Grossbritannien hat der Prinz mit seinen Aktionen und Enthüllungen an Beliebtheit eingebüsst.

Trotz der schwierigen Verhältnisse: Harry liess seinen Vater König Charles an dessen wohl wichtigsten Tag im Leben nicht hängen. Er betrat vor Beginn der offiziellen Zeremonie die Londoner Kirche Westminster Abbey. Ohne Meghan, die in den USA geblieben war. Der Auftritt des Prinzen ist mit Argusaugen von der Weltöffentlichkeit verfolgt worden. Eine Lippenleserin beobachtete Harry während seiner Teilnahme an der Krönung ganz genau und verrät nun, was der Prinz dort angeblich alles sagte.

Prinz Harry unterhält sich locker mit seinem Sitznachbar

Demnach kamen dem Prinzen wohl einige Floskeln über die Lippen. Offenbar erzählte er Jack Brooksbank, dem Ehemann von Prinzessin Eugenie, einen Witz, kurz bevor er in der Kirche Platz nahm. Die Lippenleserin Jacqui Press verriet gegenüber der «Daily Mail», welche Worte die beiden ihrer Meinung nach miteinander austauschten.

Demnach war das Gespräch unbeschwert. Möglicherweise unterhielten sie sich über eine Veranstaltung am Sonntag. Darauf deuten die Aussagen hin, die die Lippenleserin erkannt haben will. Laut Press sagte Harry zu Brooksbank, während er lächelte: «Das ist lustig, hmmm ... interessant.» Auf eine unbekannte Frage von Eugenies Mann antwortete Prinz Harry demnach: «Etwa Viertel vor 4?» Herr Brooksbank erwiderte daraufhin: «Oh wirklich, wann?», woraufhin der Herzog sagte: «Ich denke, morgen ...»

Lippengeflüster: Prinz Harry erhält ein Kompliment

Zuvor hatte sich Prinz Harry, der auf dem Weg zur Kirche sowohl mit Prinz Edward als auch mit Edoardo Mapelli Mozzi plauderte, an die Gratulant:innen und die Gemeinde gewandt und gesagt: «Morgen, morgen, wie geht es Ihnen?»

Eine Person in der Menge habe zu ihm gesagt: «Sie sehen schick aus», berichtet Press in der «Daily Mail». Damit bezog sich die Lippenleserin auf den Moment, als der Prinz in Anzug und Stiefeln die Abtei zur Krönung seines Vaters betrat.

Der Herzog von Sussex sass zwischen Prinzessin Eugenies Ehemann Jack Brooksbank und Prinzessin Alexandra, der Cousine der verstorbenen Königin Elizabeth. Zu ihnen gesellten sich die Töchter von Prinz Andrew, Eugenie, und Beatrice, sowie dessen Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi.