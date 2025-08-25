Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025 1 / 72 Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025 Eberechi Eze wechselt von Crystal Palace zurück zu seinem Jugendklub Arsenal. quelle: screenshot instagram / screenshot instagram

Transferticker

Basels Kade in die Bundesliga +++ Liverpool denkt wegen Isak über Tauschhandel nach

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's: