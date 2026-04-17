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Stromausfälle nach Angriffen auf ukrainische Stadt Tschernihiw

epa12893409 Smoke rises over the city after a Russian missile strike in Kyiv, Ukraine, 16 April 2026, amid the Russian invasion. At least four people were killed, including one child, and 49 others we ...
Russland greift weiterhin zivile Infrastruktur in ukrainischen Städten an, wie jüngst in Kiew am 16. April 2026.Bild: EPA

Stromausfälle nach russischen Angriffen auf Tschernihiw

17.04.2026, 08:0817.04.2026, 08:08

Das russische Militär hat in der Nacht die ukrainische Stadt Tschernihiw angegriffen und mehrere Viertel von der Stromversorgung abgeschnitten. Nach Angaben des regionalen Militärverwalters Dmitri Bryschinskyj wurden am frühen Morgen mehrere Objekte der Energieinfrastruktur getroffen und in Brand gesetzt. Vorerst gab es keine Berichte über mögliche Verletzte. Bryschinskyj machte in seiner Mitteilung auf Telegram keine Angaben, welche Waffen bei dem Angriff eingesetzt wurden.

Erst vor knapp zehn Tagen hatte das russische Militär die Energieversorgung von Tschernihiw schwer getroffen. Knapp 340'000 Kunden blieben damals vorübergehend ohne Strom.

Russland greift die zivile Infrastruktur der Ukraine massiv an. Ziel dieser Angriffe, durch die es immer wieder Opfer gibt, ist es, die Zivilbevölkerung unter Druck zu setzen. (nil/sda/dpa)

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