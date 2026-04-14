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Deutschland finanziert hunderte Patriot-Raketen für Ukraine

Deutschland finanziert hunderte Patriot-Raketen für Ukraine

14.04.2026, 14:0814.04.2026, 14:08

Deutschland will einen Vertrag der Ukraine mit dem Rüstungsunternehmen Raytheon über die Lieferung von mehreren Hundert Patriot-Raketen finanzieren.

A Patriot missile mobile launcher is displayed outside the Fort Sill Army Post near Lawton, Okla., on Tuesday, March 21, 2023. Soldiers from Ukraine have been training on the weapon system at Fort Sil ...
Deutschland finanziert neue Patriot-Raketen für die Ukraine.Bild: AP

Darüber hinaus sei mit dem deutschen Unternehmen Diehl Defence die Lieferung weiterer Startgeräte für Iris-T-Luftabwehrsysteme vereinbart worden, teilte das deutsche Verteidigungsministerium in Berlin nach Regierungskonsultationen mit der Ukraine mit.

«Auch dieses Vorhaben wird von Deutschland finanziert und den Schutz kritischer Infrastrukturen und Städte erheblich verbessern», wurde dazu erklärt.

Zusätzlich haben Deutschland und die Ukraine demnach die Produktion von Drohnen mittlerer und langer Reichweite vereinbart. Das Projekt umfasst die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Ziel der Lieferung von Tausenden von Drohnen.

Weiter wird Deutschland die Ukraine bei der Finanzierung sogenannter Deep Strike Fähigkeiten – dabei geht es um weitreichende Präzisionswaffen – unterstützen. Dazu gehört laut Verteidigungsministerium eine Investition in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro. (dab/sda/dpa)

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