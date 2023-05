Kremlkritiker Kasparow: «Der Kollaps steht bevor»

«Also, ich muss ehrlich sagen, ich hatte erwartet, dass der Westen deutlich aggressiver Waffen liefert. Sicher ist: Das Putin-Regime wird nicht lange überleben, wenn erst einmal die ukrainische Flagge in Sewastopol gehisst ist. Dann können wir die Tage herunterzählen. Schon von dem Moment an, wenn ukrainische Truppen auf die Krim vordringen, wird das Regime brüchig.»

Deshalb seien Waffenlieferungen und ein rascher Sieg der Ukraine auch wichtig. Noch gebe es Kräfte in der russischen Regierung, die ein neues System einrichten könnten. Er denke dabei an eine parlamentarische Republik oder eine lockere Föderation. «Aber wir müssen neu anfangen.»

Kasparow glaubt an eine Fortsetzung eines Zerfalls, der schon vor langer Zeit begonnen hat. «Der Prozess wurde 1991 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion gestoppt, aber ich denke, der Kollaps des russischen 'Reiches' steht bevor», so der Kremlkritiker. Die Frage sei aber, ob die freie Welt in der Lage sei, den Kräften innerhalb Russlands zu helfen, ein Alliierter einer «Euro-atlantischen Zivilisation» zu werden. «Oder wird es ausser Kontrolle geraten?».

«Ich bin mir sehr sicher, dass Russland in den nächsten fünf Jahren kleiner werden wird», sagte er. Der russische Oppositionelle glaubt, dass Republiken wie das ohnehin schon sehr eigenständige Tatarstan und das an Rohstoffen reiche Baschkortostan sich abspalten würden. Auch für Tschetschenien sieht der diese Möglichkeit. Derzeit wird das Land aber von einem Putin-Vertrauten, Ramsan Kadyrow, beherrscht.

So kannte man ihn früher: Weltmeister Garri Kasparow an einem Schachturnier, 2009.

So kannte man ihn früher: Weltmeister Garri Kasparow an einem Schachturnier, 2009. Bild: AP

