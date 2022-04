Russisches TV erklärt: Das steckt hinter dem «Z»-Symbol für die Ukraine-Invasion

So wurde im Westen zuletzt immer wieder spekuliert, wie dieses Zeichen entstanden ist und was es genau bedeutet – ohne jedoch auf eine eindeutige Erklärung zu kommen. Diese hat nun der russische, vom Staat kontrollierte TV-Sender «Perwy kanal» geliefert. In einem Bericht über die Vorbereitungen auf den Tag des Sieges vom 9. Mai wurde erklärt, das Symbol zweimal die Nummer «7», eine davon um 180 Grad gedreht, darstellen soll. Gemeinsam werden diese dann zu einem «Z».

US-Gericht kippt Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln

In den USA gilt vorerst landesweit keine Corona-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln mehr. Eine Bundesrichterin erklärte die Regelung für ungültig. Die nationale Gesundheitsbehörde CDC habe mit der entsprechenden Verfügung ihre Befugnisse überschritten, hiess es in der am Montag veröffentlichten Entscheidung der Richterin aus dem Bundesstaat Florida. Das Verfahren für solche Vorschriften sei nicht eingehalten worden. Das Gericht in Tampa hob die Regelung auf und verwies sie zurück an die Gesundheitsbehörde. Vorerst müssen Passagiere in Flugzeugen, Zügen und anderen Verkehrsmitteln daher keine Masken mehr tragen.