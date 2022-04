Ich glaube der Welt nicht, nachdem wir gesehen haben, was in der Ukraine vor sich geht. Ich glaube den Worten nicht. Wenn Sie unser Freund oder Partner sind, geben Sie uns eine Waffe, unterstützen Sie uns, geben Sie uns Geld und stoppen Sie Russland! Der einzige Glaube, den wir haben, ist der Glaube an uns selbst, an unser Volk, der Glaube an unsere Streitkräfte und der Glaube, dass die Länder uns nicht nur mit ihren Worten, sondern auch mit ihren Taten unterstützen werden. Nie wieder! Alle reden davon, und doch, wie Sie sehen, haben nicht alle den Mut dazu.