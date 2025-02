Berset lanciert «ehrgeiziges» Projekt, um Putin zur Rechenschaft zu ziehen

«Wir sprechen von Schäden in Höhe von über 150 Milliarden Dollar, die bisher erfasst wurden, und diese Zahl steigt natürlich weiter. Es gibt noch viele Schäden, die nicht registriert sind, und vieles, was noch nicht zur Erfassung freigegeben wurde.»

Ein Schadensregister wurde bereits eröffnet. Es ermöglicht Ukrainern, Anträge auf Entschädigung für Schäden einzureichen, die sie seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 erlitten haben. Das Register erfasst Forderungen auf Wiedergutmachung für die Zerstörung privaten Eigentums oder den Verlust eines Angehörigen. «Wir arbeiten daran, es auf weitere Kategorien auszuweiten», erklärt der ehemalige Bundesrat. Das im April in Den Haag eröffnete Register verfügt über ein Büro in der Ukraine, um Erklärungen entgegenzunehmen.

Es gibt weitere Mechanismen zur Bewertung von Menschenrechtsverletzungen durch Russland in der Ukraine. Besonders der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kann Verstösse prüfen, die bis zum 16. September 2022 begangen wurden – sechs Monate nach Russlands Ausschluss aus dem Europarat, der für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in Europa verantwortlich ist.

Tiermärkte in New York müssen wegen Vogelgrippe schliessen

Der US-Bundesstaat New York schliesst zur Eindämmung der grassierenden Vogelgrippe Geflügelmärkte mit lebenden Tieren. In New York City und in mehreren umliegenden Landkreisen dürfen insgesamt etwa 80 Märkte eine Woche lang nicht öffnen, nachdem das H5N1-Virus mehrfach nachgewiesen wurde.