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Ukrainische Drohne beschädigt Wohnhaus nahe dem Zentrum Moskaus

Debris dangles from a damaged apartment building on Mosfilmovskaya street after a Ukrainian drone attack in Moscow, Monday, May 4, 2026. (AP Photo)
Zwei von drei Drohnen wurden von der russischen Luftverteidigung abgewehrt – eine schlug in ein Wohnhaus ein.Bild: AP

Ukrainischer Drohnenangriff trifft Wohnhaus nahe dem Zentrum Moskaus

04.05.2026, 07:4604.05.2026, 07:46

Wenige Tage vor der traditionellen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ist eine ukrainische Drohne nahe dem Zentrum der russischen Hauptstadt in ein Wohnhaus eingeschlagen. Das schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin am frühen Morgen laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass auf der Plattform Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben. Das beschädigte Gebäude – laut «Kyiv Independent» ein luxuriöses Hochhaus – liegt in einem Wohngebiet im Westen der Hauptstadt, in dem sich auch Botschaften befinden. Zwei weitere ukrainische Drohnen wurden Sobjanin zufolge von der Luftabwehr abgeschossen.

Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits Ende April mitgeteilt, aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen finde die Militärparade am Samstag in diesem Jahr ohne Panzer und Raketen statt. Russland feiert am 9. Mai traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1945.

Zwar meldet Russland häufig ukrainische Drohnenangriffe auf den Grossraum Moskau, allerdings zielen diese eher auf Flughäfen, Militäranlagen und Vororte. Zivile Infrastruktur wird in der Hauptstadt selten beschädigt. Die meisten Drohnen werden staatlichen Angaben zufolge abgeschossen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Russland beschiesst dabei auch systematisch das Hinterland des Nachbarn und setzt dazu Drohnen und Raketen ein. Bei den Attacken kommen in der Ukraine fast täglich Zivilisten zu Tode, Wohnhäuser und für die Bewohner lebenswichtige Infrastruktur werden zerstört. (nil/sda/dpa)

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