Russischer Kart-Fahrer zeigt Hitlergruss und bricht in Gelächter aus

Schockierende Szene aus Portugal: Bei der Siegerehrung der europäischen Kartmeisterschaft zeigt Artyom Severyukhin den Hitergruss. Danach bricht der 16-Jährige in schallendes Gelächter aus.

Bei der Siegerehrung des « FIA European Championship»-Kartrennens im portugiesischen Portimao ist es zu einem grossen Skandal gekommen: Der Gewinner des Wettkampfs, Artyom Severyukhin, zeigte auf dem Podium den Hitlergruss, brach danach in schallendes Gelächter aus.

Noch ist unklar, was den russischen Rennsport-Junioren zu dieser abscheulichen, in Deutschland unter Strafe stehenden Geste bewegt hat. Zudem hat sich der internationale Motorsportverband FIA, der den Wettkampf in Portugal veranstaltete, noch nicht zu einem möglichen Strafmass gegen Severyukhin, der aufgrund der internationalen Sanktionen im Sport gegen Russland unter der Flagge Italiens an den Start ging, geäussert.

((t-online,dsl ))