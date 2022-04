Hitlergruss gezeigt: Berner von Einzelrichterin freigesprochen

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, angesichts des historischen Hintergrundes habe das Zeigen des Hitlergrusses öffentlich Sitte und Anstand grob verletzt. Passanten hätten an seinem Verhalten Anstoss genommen. (aeg/sda)

Das Regionalgericht Bern-Mittelland bestätigte am Freitag auf Anfrage entsprechende Berichte von «20 Minuten», «Bund» und «Berner Zeitung». Wie dem der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegenden Strafbefehl zu entnehmen ist, zeigte der Beschuldigte an einer Kundgebung von Corona-Massnahmengegnern einige Sekunden lang den Hitlergruss.

Ein Mann, der im September des vergangenen Jahres in Bern an einer Kundgebung den Hitlergruss zeigte, ist vom Vorwurf des unanständigen Benehmens freigesprochen worden. Er wehrte sich erfolgreich gegen einen Strafbefehl der Berner Staatsanwaltschaft.

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmittag auf der Seebrücke in Luzern bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte, fuhr sie vom Schweizerhofquai Richtung Bahnhof. Wegen eines Rotlichts musste sie ausgangs Seebrücke anhalten.