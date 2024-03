Putin mit 88 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt – die Wahlen in Russland im Überblick

Heute ist der letzte Tag, an dem in Russland gewählt wird. Dass Putin Präsident bleibt, ist unumstritten. Es werden Proteste erwartet. Die Ereignisse im Überblick.

Putin zum klaren Wahlsieger erklärt

Bei der von Manipulationsvorwürfen begleiteten Präsidentenwahl hat die Wahlkommission Kremlchef Wladimir Putin nach Auszählung der ersten Stimmzettel knapp 88 Prozent zugesprochen. Das teilte die Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Sonntagabend nach Auszählung von fast einem Viertel der Stimmzettel mit. Damit legte der 71 Jahre alte Putin um mehr als zehn Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl von 2018 zu.

Gewinnt wenig überraschend deutlich: Wladimir Putin. Bild: keystone

Es gilt als das beste ihm je zuerkannte Ergebnis. Die Wahlbeteiligung wurde mit über 74 Prozent angegeben – ebenfalls ein Rekord. Es war der höchste Wert bei einer russischen Präsidentenwahl. Kritiker wiesen jedoch darauf hin, dass er nur durch Repressionen und Zwang erreicht wurde.

Russin zündet Böller in Wahllokal – und verletzt sich schwer

Bei der vielfach als unfrei kritisierten Präsidentenwahl in Russland kam es zu diversen Zwischenfällen. Zu zündete etwa Frau Medienberichten zufolge in einem Wahllokal Feuerwerkskörper und verletzte sich dabei selbst schwer. Die 64-Jährige aus der Stadt Perm habe die Explosion auf der Toilette des Gebäudes herbeigeführt und sich dabei selbst eine Hand abgerissen, berichtete der Telegram-Kanal Baza am Sonntagabend. Die regionalen Behörden bestätigten Medien zufolge einen Notfall in dem Wahllokal und teilten mit, dass die Frau ins Krankenhaus gebracht worden sei.

Es ist nicht bekannt, ob weitere Personen verletzt wurden.

Proteste auch in der Schweiz

Am letzten Tag der russischen Präsidentschaftswahl haben am Sonntag in Bern rund tausend Russinnen und Russen gegen Amtsinhaber Wladimir Putin protestiert. Der Aufruf ging an «alle, die mit Putins Politik nicht einverstanden, gegen den Krieg und die Ungerechtigkeit sind».

Demonstranten am 17. März in Bern. Bild: keystone

Auch vor dem russischen Generalkonsulat in Genf kam es zu Protesten gegen den Kreml-Chef Wladimir Putin. Die Schlange, in der sich viele junge Russen befanden, erstreckte sich geordnet über das Trottoir, wie eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Einige trugen Plakate gegen Putin und den Ukraine-Krieg. In Genf wurden fast 2000 Russen aus der Westschweiz zur Stimmabgabe erwartet.

Die meisten Menschen, die am Mittag anwesend waren, folgten dem Aufruf der Witwe des toten Oppositionellen Alexej Nawalny, zur gleichen Zeit am Mittag an die Urnen zu gehen.

Nawalnaja schreibt Nawalny auf den Stimmzettel

Apropos Nawlanaja: Die Nawalny-Wittwe, die in Deutschland lebt, nahm in Berlin ebenfalls an Protesten teil. Die Menschenrechtsaktivistin enthielt sich nicht der Wahl, sondern schrieb nach eigenen Angaben den Namen ihres gestorbenen Mannes auf den Stimmzettel.

Julia Nawalnaja am 17. März in Berlin. Bild: keystone

Das sagte sie am Sonntag in Berlin, nachdem sie dort in der russischen Botschaft an der Wahl teilgenommen hatte. Nawalnaja hatte sich überraschend in die Warteschlange vor der Botschaft eingereiht und dann am frühen Abend das Gelände betreten. Kurz darauf verliess sie es wieder.

Nach Polizeiangaben beteiligten sich an der Demonstration in Berlin rund 800 Menschen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten riefen «Sieg für die Ukraine! Freiheit für Russland!», «Nawalny ist ein Held Russlands» und «Putin ist illegitim». Zahlreiche Menschen schwenkten Fahnen in Weiss-Blau-Weiss, was die neuen Farben eines freien Russlands sein sollen, wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagten.

Russlands Wahlkommission meldet höhere Beteiligung als 2018

Bei der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Russland liegt die Beteiligung nach Angaben der Wahlleitung inzwischen höher als bei der vorherigen Abstimmung von 2018. Der Wert von 67,54 Prozent von damals sei mit Stand 11.50 Uhr MEZ übertroffen worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Wahlkommission am Sonntag, dem letzten Tag der Abstimmung. Zwei Stunden später wurde die Beteiligung dann von Wahlleiterin Ella Pamfilowa mit rund 70,8 Prozent angegeben.

Die Wahl für die fünfte Amtszeit von Kremlchef Wladimir Putin ist erstmals auf drei Tage angesetzt, das sollte auch mehr Wählern die Chance zur Stimmabgabe geben. Zusätzlich stimmten Millionen Menschen – Berichten zufolge teilweise auf behördlichen Druck – online ab.

Heute ist der vierte und letzte Tag, an dem in Russland gewählt wird. Bild: keystone

Laut Wahlkommission in Moskau nutzten 7,74 Millionen bis 11.00 Uhr MEZ die Online-Abstimmung, das entsprach knapp sieben Prozent Wahlbeteiligung. Die Beteiligung in den Wahllokalen im Land wurde bis zum frühen Nachmittag mit rund 66,07 Prozent angegeben. Der Machtapparat strebt trotz des absehbar sicheren Siegs von Putin eine hohe Wahlbeteiligung an, um das Ergebnis legitim erscheinen zu lassen.

Kritiker beklagen hingegen, besonders das Online-Verfahren sei leicht manipulierbar. Unabhängige Beobachter kritisieren, dass viele Bürger von ihren staatlichen Arbeitgebern an die Wahlurnen gedrängt worden seien. Nicht nur das ist illegal, auch der von Wählern berichtete Auftrag, Fotos von dem Wahlzettel an Vorgesetzte zu schicken, gilt als Verstoss gegen das Wahlrecht.

Erste Ergebnisse sollte es noch am Sonntagabend geben, aussagekräftige erst an diesem Montag.

Absurde Bilder aus Wahllokalen

In den sozialen Medien kursieren derzeit absurde Bilder aus den Wahllokalen Russlands. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein bewaffneter Soldat in die Wahlkabinen stürmt, um zu schauen, was dort gerade passiert. In einem anderen Video ist zu sehen, wie eine Frau von einem Polizisten festgehalten wird, weil sie grüne Farbe dabeihatte.

Nach Drohnenangriff: Moskauer Flughäfen schränken Flüge ein

Nach den Drohnenangriffen schränken die Moskauer Flughäfen Domodedowo, Wnukowo und Schukowski aus Sicherheitsgründen ihre Flugbewegungen ein, berichtet die «Welt». Fünf ukrainische Drohnen seien in der Nähe von Moskau abgeschossen worden.

In der Gebietshauptstadt Belgorod wurden zwei Menschen durch Raketenbeschuss getötet.

Dutzende Menschen bei kremelkritischen Protesten festgenommen

Das Portal Ovd-Info berichtet auf Twitter, dass bei kremlkritischen Protesten in Russland dutzende Menschen festgenommen wurden. Insgesamt zählte die Organisation Ovd-Info bis zum frühen Sonntagnachmittag landesweit über 70 Festnahmen – rund 30 davon in der Stadt Kasan. Auch Menschen in Moskau und St. Petersburg waren betroffen. Viele von ihnen wollten sich demnach um exakt 12.00 Uhr Ortszeit vor ihren Wahllokalen in langen Schlangen anstellen, um so ihren Unmut über die vom Machtapparat geplante und von der Opposition als undemokratisch eingestufte Wiederwahl von Kremlchef Wladimir Putin zu zeigen.

Auch der von der Präsidentenwahl ausgeschlossene Oppositionspolitiker Boris Nadeschdin hat sich an der friedlichen Protestaktion «Mittag gegen Putin» in der russischen Hauptstadt beteiligt. Im Moskauer Institut für Physik und Technik, wo ein Wahllokal ist, wurde er mit grossem Applaus von Studenten empfangen, wie ein von ihm am Sonntag bei Telegram veröffentlichtes Video zeigt. «Ich denke, ihr werdet noch die Chance haben, für mich zu stimmen», sagte er den Versammelten. Er kündigte die Veröffentlichung eigener Nachwahlbefragungen nach Schliessung der Wahllokale an.

(cmu mit Material der sda)