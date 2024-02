Berichte: Nawalny-Anwalt in Russland verhaftet

Vor zehn Tagen ist der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny Behördenangaben zufolge gestorben. Seine Mutter kämpfte gemeinsam mit seinem Anwalt um die Leiche. Nun wurde der Jurist offenbar festgenommen.

Der Anwalt des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist verhaftet worden. Er wurde am Dienstag in Moskau in Gewahrsam genommen, berichteten mehrere russische Medien. Der Jurist Wassili Dubkow hatte vergangene Woche die Mutter Ludmilla Nawalnaja zum Straflager «Polarwolf» begleitet, in dem Nawalny gestorben war.

Nawalny war vor zehn Tagen überraschend gestorben. Nach Angaben russischer Behörden führten natürliche Ursachen zum Ableben. Eine internationale Untersuchung des Leichnams lehnten sie ab. Nawalny war jahrelang der schärfste Kreml-Kritiker. Er prangerte insbesondere Korruption und Gier an und bezeichnete die Staatsführung als «Gauner und Diebe». Seine Beiträge im Internet wurden millionenfach aufgerufen. Er war zu mehr als 30 Jahren Haft verurteilt worden.

(reuters, t-online)