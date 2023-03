Ganze Familie im Auto – dann geht die Bombe hoch

In Cherson ist ein Polizeibeamter offenbar durch eine Autobombe ums Leben gekommen. Das russische Investigativkomitee hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Das brennende Fahrzeug nach dem mutmasslichen Attentat: Eine unbekannte Person soll an dem Auto einen Sprengsatz angebracht haben. Bild: www.imago-images.de

Bei einem Bombenattentat im von Russland besetzten Teil des Gebiets Cherson ist ein Polizeibeamter getötet worden. Das geht aus einem Telegram-Beitrag des russischen Investigativkomitees hervor. Der getötete Polizist habe mit den russischen Besatzern kollaboriert. Seine Frau und seine Tochter, die wohl ebenfalls in dem Fahrzeug sassen, sollen bei dem Attentat verletzt worden sein.

«Die im Rahmen der Ermittlungen erlangten Informationen deuten darauf hin, dass am 17. März 2023 eine nicht identifizierte Person die linke Seite eines VAZ-2121-Fahrzeugs mit einem Sprengsatz versehen hat», heisst es in dem Beitrag. Die Explosion ereignete sich demnach in dem Dorf Yuvileine etwa 50 Kilometer südöstlich von der Gebietshauptstadt Cherson. Die Behörde veröffentlichte Bilder, die das brennende Auto nach dem Attentat zeigen sollen.

Bei dem getöteten Mann handele es sich um den Kommandanten des sogenannten Patrouillen- und Kontrollpunktdienstes der Stadtpolizei Nowa Kachowka. Das Investigativkomitee habe ein Strafverfahren eingeleitet.