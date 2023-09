Flugzeug der Fluggesellschaft Ural Airlines. Bild: Shutterstock

Russisches Passagierflugzeug muss notlanden

Wegen technischer Probleme ist ein russisches Passagierflugzeug mit 167 Menschen an Bord auf einem Feld im sibirischen Gebiet Nowosibirsk notgelandet. Dabei sei niemand ernsthaft verletzt worden, meldeten russische Nachrichtenagenturen am Dienstag unter Berufung auf den regionalen Zivilschutz. Das Flugzeug vom Typ Airbus A320 der Fluggesellschaft Ural Airlines war demnach auf dem Flug von Sotschi am Schwarzen Meer nach Omsk in Sibirien gewesen.

Die Maschine habe Probleme mit der Hydraulik gehabt, sagte der Gouverneur des Gebietes Omsk, Witali Chozenko, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Nach Angaben von Ural Airlines meldete der Pilot den Notfall während des Fluges und steuerte statt Omsk den besser ausgerüsteten Flughafen Nowosibirsk an. Dafür habe aber der Treibstoff nicht gereicht, sodass die Maschine schliesslich mit ausgefahrenem Fahrwerk auf einem grossen Weizenfeld landete.

Dabei blieb der Rumpf ganz, es gab kein Feuer; und die 161 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder konnten das Flugzeug verlassen. Nur eine Handvoll Menschen hätten sich wegen leichter Verletzungen an die Sanitäter gewandt, hiess es.

Trotz des glimpflichen Ausgangs wirft der Unfall Fragen zur Sicherheit des Fliegens in Russland auf. Wegen des Moskauer Kriegs gegen die Ukraine versorgen Hersteller wie Airbus und Boeing russische Flugzeuge nicht mehr mit Ersatzteilen – es ist eine der wirksamsten internationalen Sanktionen. Russische Fluglinien sind gezwungen, sich Teile auf einem grauen Importmarkt zu besorgen oder eigene Maschinen als Ersatzteillager zu nutzen.

(hah/sda/dpa)