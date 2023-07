«Lukaschenko hat einem gefährlichen Tier Zuflucht geboten»

Belarus' Nachbarländer haben das schon erkannt: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lässt die Grenze verstärken und auch die Nato-Ostgrenze soll gestärkt werden. So will Deutschland etwa 4'000 zusätzliche Bundeswehrsoldaten an der Grenze stationieren.

«Sobald Putin die Söldnertruppe umstrukturiert und umbenannt hat, Prigoschin von seinem Geschäftsimperium isoliert und seinen Einfluss und seine Autorität eingeschränkt hat, könnten Prigoschins Zukunftsaussichten etwas prekärer werden», schreibt Bell mit Verweis auf die zahlreichen Kremlgegner, die in der Vergangenheit unter mysteriösen Umständen aus dem Fenster stürzten. Erst in der vergangenen Woche war eine russische Bankenchefin aus dem 11. Stock eines Gebäudes gefallen und gestorben .

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte Prigoschin zuvor als «Verräter» bezeichnet, entliess ihn allerdings ins Exil nach Belarus . Auch seine Wagner-Söldner, die an dem Aufstand beteiligt waren, stellte er vor die Wahl, zu ihren Familien oder nach Belarus zu gehen – oder in die russische Armee einzutreten.

Jewgeni Prigoschin war am vergangenen Wochenende mit seinen Wagner-Söldnern nach Russland einmarschiert, doch brach er seinen «Marsch der Gerechtigkeit» in Richtung Moskau durch Vermittlung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko ab.

Nachdem die Söldnergruppe Wagner gegen den Kreml rebelliert hat, ist die Zukunft ihres Anführers Jewgeni Prigoschin ungewiss. «Putin wird Prigoschin nicht zum Märtyrer machen wollen, daher ist er wahrscheinlich vorerst in Sicherheit» – doch diese könnte nicht lange währen, schreibt Militäranalyst Sean Bell in einem Gastbeitrag für «Sky News».

Selenskyj beklagt Verzögerungen beim Pilotentraining an US-Kampfjets

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat dem Westen Verzögerungen bei der Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfflugzeugen aus US-Produktion vorgeworfen. «Ich denke, dass einige unserer Partner hier verschleppen», sagte er am Samstag bei einer Pressekonferenz mit Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez in Kiew. Immer noch gebe es keine festen Termine für den Beginn und keine Zeitpläne für das Pilotentraining, klagte er. Im Mai hatten mehrere europäische Staaten die Bildung einer Kampfjet-Koalition für die Ukraine bekanntgegeben. Washington machte den Weg dafür frei, indem es grünes Licht für die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets gab.