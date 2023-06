Russische Bank-Chefin stürzt unter mysteriösen Umständen aus Fenster

Die Vizepräsidentin der russischen Loko Bank, Kristina Baikova, ist unter mysteriösen Umständen verstorben. Dies berichten mehre russische Medien. Die 28-Jährige stürzte aus dem elften Stock ihrer Moskauer Wohnung. Gemäss den Medienberichten erlag sie noch vor Ort ihren Verletzungen.

Mit 28 Jahren bereits Vizepräsidentin einer russischen Bank: Kristina Baikova. Bild: instagram

Laut den Berichten verbrachte Baikova den Abend des 23. Juni mit einem 34-jährigen Freund in ihrer Wohnung am Chodinski-Boulevard verbracht. Der Freund, in den Berichten Andrei genannt, gab an, von ihr auf einen Drink eingeladen worden zu sein. Dann sei sie über das Geländer ihres Fensters gestiegen und zu Tode gestürzt.

Ihr Tod reiht sich eine Serie von mysteriösen Hinscheiden wichtiger Russinnen und Russen. Im Februar wurde der 59-jährige Ölmagnat Vjatscheslaw Rovneiko bewusstlos in seiner Wohnung aufgefunden; die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten. Im Dezember stürzte Pavel Antonov, der reichste Abgeordnete der russischen Duma, in Indien aus dem Hotelfenster. Sein Begleiter stürzte sich, laut Berichten, vier Tage später vom Dach desselben Hotels.

Söldnerführer Jewgeni Prigoschin hat derweil nicht vor, sich dem Clan der Fensterstürzer anzuschliessen: Wie russische Medien berichten, befindet er sich in einem «fensterlosen» Hotelzimmer, damit ihm dieses Schicksal nicht zuteilwird.

