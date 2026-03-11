bedeckt, wenig Regen10°
DE | FR
burger
International
Russland

Putins Gesandter trifft Trump-Vertraute in Florida

Putins Gesandter trifft Trump-Vertraute in Florida

11.03.2026, 21:0411.03.2026, 21:04
epa12672684 Kremlin aide Yuri Ushakov (L), US Presidential Envoy Steve Witkoff (2nd-L) and Russian top economic negotiator Kirill Dmitriev (R) speak before a meeting with Russian President Vladimir Pu ...
Kirill Dmitrijew, hier rechts im Bild, im Gespräch mit dem US-Gesandten Steve Witkoff. (Archivbild, Januar 2026Bild: keystone

Der Sondergesandte des Kremls Kirill Dmitrijew ist in Florida nach Medienangaben zu Gesprächen mit Vertretern von US-Präsident Donald Trump zusammengetroffen. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Verhandlungskreise.

Dmitrijew ist der Sonderbeauftragte von Kremlchef Wladimir Putin für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland und spielt auch bei den Verhandlungen über die Beendigung des Ukraine-Kriegs eine wichtige Rolle. Er soll aus Moskauer Sicht vor allem auf die Position Washingtons Einfluss nehmen und auch die Wirtschaftsbeziehungen wieder verbessern. Medienberichten nach hat Dmitrijew in den vergangenen Monaten ein gutes Verhältnis zu Trumps Sondergesandten Steve Witkoff aufgebaut, den er bei Verhandlungsrunden in Moskau auch zum Essen ausführte.

Die USA sehen sich als Vermittler in den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Treffen gab es zuletzt mehrfach im nun vom Iran-Krieg erschütterten Nahen Osten und einmal in der Schweiz. Dmitrijew hat dabei immer wieder die USA für ihre Rolle als Vermittler in den Ukraine-Verhandlungen gelobt, während er über Europa lästerte, das seinen Worten nach nun bald Russland um Öl-, Gas, und Düngemittellieferungen anbetteln müsse. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Nach Angriff auf Öllager im Iran: WHO warnt vor «schwarzem Regen»
Am Montag, 9. März flogen die USA und Israel erneut Angriffe auf eine Ölraffinerie in Teheran. Ziel ist es, die iranischen Energievorräte zu vernichten.
Zur Story