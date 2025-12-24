bedeckt
DE | FR
burger
International
Österreich

Konditorei in Österreich verkauft Schokolade mit rassistischem Namen

Enthält das N-Wort: Konditorei in Klagenfurt hält an umstrittenem Namen fest

24.12.2025, 11:2024.12.2025, 11:21

Seit Jahrzehnten verkauft eine Konditorei im österreichischen Klagenfurt eine Erdnuss-Schokolade unter einem alten Namen, der in den sozialen Medien für Aufregung sorgt. Er enthält das N-Wort. Mit diesem Begriff wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Das Geschäft habe keine Absicht, dies zu ändern, sagt Geschäftsführer Peter Nimmervoll der Deutschen Presse-Agentur. Es werde sich nicht dem Druck beugen.

Schokolade
Ältere Kunden würden unter dem alten Namen nach der Schokolade fragen. (Symbolbild)Bild: unsplash

Das Produkt steht unter der Bezeichnung «Erdnussschokolade» im Online-Shop der Dominikus Scherer Konditorei, mit dem N-Wort in Anführungsstrichen als Zusatz. 100 Gramm zu 4.98 Euro. Die Bezeichnung sei «seit Jahrhunderten gebräuchlich», sagt Nimmervoll. Die Konditorei geht auf das Jahr 1763 zurück. Ältere Kundinnen und Kunden fragten unter dem alten Namen danach. Die Konditorei biete es so seit Jahrzehnten an. «Das ist nicht abwertend gemeint», betont er.

erndusschokolade &amp; N*-brot
Das in Klammern geschriebene N-Wort wurde mittlerweile von der Beschreibung der Schokolade entfernt.Bild: screenshot/zehrer.at

«Wir werden das nicht ändern»

Das N-Wort ist als rassistisch verpönt. Vielerorts wurden Bezeichnungen geändert, etwa auch bei der Süssigkeit aus Schaumzucker mit Schokoüberzug, die heute «Schokokuss» heisst.

Eine Frau habe sich gemeldet und die Konditorei beschimpft und mit Konsequenzen gedroht, wenn der Name nicht geändert werde, sagte Nimmervoll. Das Unternehmen habe nicht vor, diesem Druck nachzugeben. «Wir haben Hunderte Zuschriften erhalten, mit Botschaften wie: Lasst euch nicht unterkriegen», sagt er. «Wir werden das nicht ändern.» (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schweizer kaufen mehr Schokolade und Käse aus dem Ausland
1 / 5
Schweizer kaufen mehr Schokolade und Käse aus dem Ausland

Schweizerinnen und Schweizer kaufen immer öfter Schokolade, Käse und Wein aus dem Ausland.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lindt verkauft jetzt auch «Dubai-Schokolade» – kommt der Hype auch in die Schweiz?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
SamsonP
24.12.2025 11:37registriert April 2024
Ach ja, beschimpfen und drohen und dann empört darauf reagieren, wenn den Forderungen nicht nachgekommen wird 🤣. Also ich wäre schon aus Prinzip nicht darauf eingegangen. Man muss sich weder beschimpfen, noch erpressen und schon gar nicht bedrohen lassen, auch als Unternehmen nicht. Ich hoffe, dass das Unternehmen rechtliche Schritte gegen diese Person prüft.
4126
Melden
Zum Kommentar
avatar
Fritz_Forelle
24.12.2025 11:36registriert März 2022
Na dann hoffe ich mal, dass sie auch noch wie 1763 arbeiten. Alles von Hand, nichts elektronisch.
Ich meine, Tradition scheint ja so unheimlich essenziell zu sein.
2518
Melden
Zum Kommentar
12
Das ist Donald Trumps Grönland-Gesandter Jeff Landry
Für eine gewisse Zeit schien sich das Thema erledigt zu haben. Doch nun wagt Trump einen neuen Vorstoss auf Grönland. Dafür wählt er einen Mann, der keinen Bezug zu der Region hat.
Für Donald Trump ist eine Übernahme Grönlands durch die USA bereits seit längerer Zeit ein Thema. Schon in seiner ersten Amtszeit lösten seine öffentlichen Äusserungen eine diplomatische Krise mit Dänemark aus, dem Staat, zu dem die grösste Insel der Welt offiziell gehört. Nach seiner erneuten Wahl im vergangenen Jahr griff er die Thematik wieder auf und forcierte seine Bemühungen.
Zur Story