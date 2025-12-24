Enthält das N-Wort: Konditorei in Klagenfurt hält an umstrittenem Namen fest

Seit Jahrzehnten verkauft eine Konditorei im österreichischen Klagenfurt eine Erdnuss-Schokolade unter einem alten Namen, der in den sozialen Medien für Aufregung sorgt. Er enthält das N-Wort. Mit diesem Begriff wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Das Geschäft habe keine Absicht, dies zu ändern, sagt Geschäftsführer Peter Nimmervoll der Deutschen Presse-Agentur. Es werde sich nicht dem Druck beugen.

Das Produkt steht unter der Bezeichnung «Erdnussschokolade» im Online-Shop der Dominikus Scherer Konditorei, mit dem N-Wort in Anführungsstrichen als Zusatz. 100 Gramm zu 4.98 Euro. Die Bezeichnung sei «seit Jahrhunderten gebräuchlich», sagt Nimmervoll. Die Konditorei geht auf das Jahr 1763 zurück. Ältere Kundinnen und Kunden fragten unter dem alten Namen danach. Die Konditorei biete es so seit Jahrzehnten an. «Das ist nicht abwertend gemeint», betont er.

Das in Klammern geschriebene N-Wort wurde mittlerweile von der Beschreibung der Schokolade entfernt. Bild: screenshot/zehrer.at

«Wir werden das nicht ändern»

Das N-Wort ist als rassistisch verpönt. Vielerorts wurden Bezeichnungen geändert, etwa auch bei der Süssigkeit aus Schaumzucker mit Schokoüberzug, die heute «Schokokuss» heisst.

Eine Frau habe sich gemeldet und die Konditorei beschimpft und mit Konsequenzen gedroht, wenn der Name nicht geändert werde, sagte Nimmervoll. Das Unternehmen habe nicht vor, diesem Druck nachzugeben. «Wir haben Hunderte Zuschriften erhalten, mit Botschaften wie: Lasst euch nicht unterkriegen», sagt er. «Wir werden das nicht ändern.» (sda/dpa)