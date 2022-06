Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar sind schon mehrere Moskauer Generäle gefallen. Offizielle russische Quellen haben in der Zwischenzeit den Tod von vier Generälen bestätigt. Die Ukraine hatte sogar von mindestens sieben getöteten russischen Generälen gesprochen. Allerdings tauchten zwei davon nach der ukrainischen Todesmeldung lebend wieder auf. (sda/dpa)

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben einen weiteren hochrangigen russischen Offizier im Generalsrang getötet. Der Kommandeur des 1. Armeekorps der separatistischen Donezker Volksrepublik, Generalmajor Roman Kutusow, sei «offiziell entnazifiziert und entmilitarisiert» worden, teilte die Verwaltung für strategische Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte laut dem Online-Portal «Ukrajinskaja Prawda» in der Nacht zum Montag mit. Über den Tod Kutusows hatte zuerst ein Korrespondent des russischen Staatsfernsehens berichtet.

«Bon Jovi»-Bassist Alec John Such mit 70 Jahren gestorben

Signal an Nordkorea: USA und Südkorea feuern acht Raketen ab

Selenskyj an der Kriegsfront in Saporischschja – das Nachtupdate ohne Bilder

Berichte bestätigt: Weiterer russischer General an der Front getötet

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So leidet die russische Bevölkerung unter dem Ukraine-Krieg

Elon Musk an seine Angestellten: Kommt 40 Stunden pro Woche ins Büro, oder …

Veganerin im Duell gegen Metzger: «Back to Sonntagsbraten»

Britische Airline erlaubt Tattoos – so reagieren Swiss und Edelweiss

Die Nati geht in Portugal unter: «Es war ein Scheiss-Spiel bis zum Schluss»

Sylt fürchtete sich wegen 9-Euro-Ticket vor einer Invasion – so sieht es heute aus

Nach Zugunglück in Oberbayern: Alle Vermisstenfälle geklärt

Nach dem schweren Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen hat die Polizei bis zum Pfingstsonntag alle Vermisstenfälle klären können. An der Unglücksstelle dauerten die Aufräumarbeiten derweil an. Ein Waggon war am Sonntag zerteilt und eine Hälfte davon abtransportiert worden, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) sagte. Die entgleisten Wagen müssen zerlegt werden, damit sie überhaupt über die Strasse mit Tiefladern weggefahren werden können.