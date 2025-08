30 Millionen Euro bezahlte Real Madrid im Januar 2020 für den gerade 18 Jahre alt gewordenenan Flamengo. Der brasilianische Offensivspieler wurde ab dem folgenden Sommer stets verliehen, erst für zwei Jahre an Borussia Dortmund, dann an Girona, Frosinone und zuletzt an den spanischen Zweitligist Granada. In fünfeinhalb Saisons kam er für seinen Stammklub zu keinem einzigen Profieinsatz, nun verlässt er die Königlichen wieder. Reinier wechselt zurück nach Brasilien zu. Der 23-Jährige ist bereits in Belo Horizonte gelandet und wurde dort von den Fans empfangen. (nih)🇧🇷Alter: 23 JahrePosition: Offensives MittelfeldMarktwert: 1,5 Mio. EuroBilanz 2024/25: 25 Spiele, 1 Tor, 4 Assists