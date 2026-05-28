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Mehrere US-Soldaten bei Unfall in Polen verletzt

epa05345485 A US soldier during the Polish-led multinational exercise Anakonda 2016 at the training ground Drawsko Pomorskie, north-western Poland, 04 June 2016. The Polish-led multinational exercise ...
Ein US-Soldat auf dem Truppenübungsplatz Drawsko Pomorskie im Nordwesten Polens. (Symbolbild)Bild: EPA/PAP

Mehrere US-Soldaten bei Unfall in Polen verletzt

Beim Unfall eines US-Militärlasters in Polen sind acht US-Soldaten verletzt worden, einer davon schwer.
28.05.2026, 15:3728.05.2026, 15:37

Der Unfall ereignete sich unweit des Militärübungsgeländes in Drawsko Pomorskie im Westen des Landes, wie ein Sprecher der polnischen Feldjäger dem Sender Rmf.fm sagte. «Die Soldaten waren auf dem Weg zu einer Übung. Sie sassen auf der Ladefläche und auf Bänken. Das Fahrzeug streifte mit dem rechten Rad den Strassenrand und kippte auf die Seite.» Als wahrscheinlichste Unfallursache gilt Unachtsamkeit des Fahrers.

Der schwer verletzte US-Soldat wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital nach Gryfice transportiert. Sechs weitere wurden per Krankenwagen in die Klinik gebracht. Ein verletzter Soldat verweigerte den Angaben zufolge die Behandlung.

Stand Mitte dieses Monats waren in Polen nach Angaben aus US-Militärkreisen etwa 7'400 Soldaten stationiert. Die meisten von ihnen rotieren regelmässig zwischen verschiedenen US-Militärstützpunkten in Europa. (sda/dpa/val)

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