Jetzt droht Selenskyj mit Angriffen auf den Kreml

25.09.2025, 14:20

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für den Fall einer Fortsetzung des Krieges durch Russland mit Angriffen auf den Kreml gedroht.

Ukrain? President Volodymyr Zelenskyy speaks during the 80th session of the United Nations General Assembly, Wednesday, Sept. 24, 2025, at U.N. headquarters. (AP Photo/Yuki Iwamura) UN General Assembl ...
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.Bild: keystone

«Sie müssen wissen, wo ihre Bombenkeller sind. Wenn sie den Krieg nicht beenden, werden sie diese in jedem Fall brauchen», sagte der Staatschef in einem Interview für The Axios Show in New York.

Dabei hofft Selenskyj auf die Lieferung von nicht näher bezeichneten Waffen mit grosser Reichweite aus den USA. Gleichzeitig schloss er aber Angriffe auf zivile Ziele aus. «Wir sind keine Terroristen», betonte der Ukrainer. Er hatte sich schon in der Vergangenheit in seinem Amtssitz auch vor einem Gemälde, das den Kreml in Flammen zeigt, demonstrativ fotografieren lassen.

Der frühere Kremlchef Dmitri Medwedew, der stellvertretender Vorsitzender des russischen nationalen Sicherheitsrates ist, warnte Selenskyj wiederum scharf und drohte mit einem Schlag gegen Kiew. «Was der Freak wissen muss, ist, dass Russland Waffen anwenden kann, gegen die kein Bomben-Bunker Schutz bietet. Die Amerikaner sollten das auch im Hinterkopf behalten», schrieb Medwedew auf X mit Blick auf Selenskyjs Bitten, die USA mögen solche Waffen zur Verfügung stellen.

Im Mai 2023 explodierten zwei Drohnen über dem Gelände des Moskauer Kreml, dem Sitz des russischen Präsidenten. Kiew stritt damals jedoch eine Beteiligung ab. Inzwischen verfügt das ukrainische Militär nach Aussage von Selenskyj über Kampfdrohnen, die bis zu 3'000 Kilometer weit fliegen. Der Kreml ist nur gut 450 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion. (dab/sda/dpa)

