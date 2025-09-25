wechselnd bewölkt12°
Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht von Rücktritt nach Ende des Konflikts

September 24, 2025, New York, New York, USA: President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine speaks during 80th session of United Nations General Assembly at UN Headquarters in New York, NY on September 24, ...
«Mein Ziel ist es, den Krieg zu beenden – nicht, im Amt zu bleiben» sagt, Wolodymyr Selenskyj.Bild: www.imago-images.de

Selenskyj spricht von Rücktritt nach Ende des Kriegs

Wie geht es für die Ukraine nach dem Krieg weiter? Präsident Selenskyj kündigt eine grosse Entscheidung für die Zeit nach dem Konflikt an.
25.09.2025, 13:3625.09.2025, 13:36
Ein Artikel von
t-online

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich offen dafür gezeigt, nach einem möglichen Kriegsende nicht erneut für das Amt zu kandidieren. In einem Interview mit dem US-Nachrichtenportal «Axios» sagte Selenskyj: «Mein Ziel ist es, den Krieg zu beenden – nicht, im Amt zu bleiben.»

Auf die Frage, ob er seine Aufgabe als erfüllt betrachte, wenn der Krieg vorbei sei, antwortete Selenskyj, er sei «bereit», sich dann zurückzuziehen. Der Präsident kündigte zudem an, das Parlament zu ersuchen, Neuwahlen zu organisieren, sobald eine Waffenruhe erreicht werde.

Kritik an ausgesetzten Wahlen

Reguläre Wahlen wurden in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs ausgesetzt. Daran gab es unter anderem von US-Präsident Trump Kritik. Selenskyj betonte, dass sowohl die Sicherheitslage als auch die Verfassung Herausforderungen darstellen. Dennoch halte er Wahlen für grundsätzlich machbar.

Eine Rückkehr zur politischen Normalität bleibt angesichts der militärischen Lage derzeit ungewiss. In der Vergangenheit hatte Selenskyj mehrfach betont, dass demokratische Prozesse trotz des Kriegs bewahrt werden müssten.

Mehr zum Thema:

Trumps Ukraine-Wende: Weshalb Dmitri Medwedew recht haben könnte
