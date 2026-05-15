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Ukraine meldet 21 Tote nach Angriff von Russland auf Kiew

Zahl der Toten nach Angriff auf Kiew steigt auf mehr als 20

15.05.2026, 08:0415.05.2026, 08:04

Die Zahl der Todesopfer nach der jüngsten russischen Angriffswelle auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist neuen Angaben zufolge auf 21 gestiegen. Zudem werden laut Rettungskräften noch immer 17 Menschen in den Trümmern eines zerstörten Wohnblocks vermisst, wie ukrainische Medien berichteten. Dutzende Verletzte müssten behandelt werden.

A neighbour hugs a crying woman at a site of a Russian missile attack on a residential building in Kyiv, Ukraine, Thursday, May 14, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky) APTOPIX Russia Ukraine War
Trauernde nach dem russischen Angriff in Kiew.Bild: keystone

Am Donnerstagabend hatten die Behörden in Kiew noch von 16 Toten gesprochen. Russland hatte die Millionenmetropole und andere Städte in der Nacht mit Hunderten Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern attackiert – ein selbst nach mehr als vier Jahren Krieg aussergewöhnlich heftiger Angriff.

Apartment interiors are seen in a damaged residential house following Russian missile attack in Kyiv, Ukraine, Thursday, May 14, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky) APTOPIX Russia Ukraine War
Ein Haus in Kiew in Trümmern.Bild: keystone

Nach ukrainischen Behördenangaben wurden landesweit Dutzende Wohnhäuser beschädigt. Auch das Umland von Kiew sowie die Gebiete Charkiw und Odessa wurden schwer getroffen. Schon am Mittwoch hatte Russland mit mehr als 800 Drohnen eine der heftigsten und am längsten anhaltenden Attacken auf die Ukraine seit Kriegsbeginn im Februar 2022 ausgeführt. (dab/sda/dpa)

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