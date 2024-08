Ein US-Veteran kämpft für Russland? Ein gefundenes Fressen für Wladimir Putins Desinformationskampagne. Bild: keystone

Putin prahlt mit US-Veteran in Russland-Armee – aber er «vergisst» ein Detail

Ein ehemaliger US-Soldat kämpft für Russland – freiwillig, für die gute Sache, wenn man der russischen Darstellung Glauben schenkt. Bei näherer Betrachtung zeigt sich: Es gibt wohl noch einen anderen Grund.

Anne-Kathrin Hamilton

Mehr «International»

Die USA sind gemeinsam mit der Europäischen Union die grössten Unterstützer der Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasion. Seit mehr als zwei Jahren greift Russland das Nachbarland völkerrechtswidrig an. Mit der Offensive in der Region Kursk haben die ukrainischen Truppen den Spiess umgedreht und schlagen auf russischem Boden zurück.

Der Ukraine-Krieg wird aber nicht nur an der Front geführt, sondern auch auf dem Fernsehbildschirm, im Radio, in den Zeitungen und vor allem in den Social-Media-Kanälen. In Russland kontrolliert der Kreml, was in den Staatsmedien steht. Kritische Stimmen unterdrückt der russische Machthaber Wladimir Putin mit eiserner Faust.

Putin stammt aus der Welt des Geheimdienstes und weiss ganz genau, was die Propagandamaschinerie ins Rollen bringt, um die politische Lage in seinem Land, aber auch ausserhalb Russlands zu lenken. Vor allem auf Plattformen wie X kommen russische Troll-Armeen oder Putinbots zum Einsatz.

Ein gefundenes Fressen für Putins Desinformationskampagne ist ein US-Veteran, der sich der russischen Armee angeblich aus Überzeugung angeschlossen hat.

Russland: Veteran aus den USA kämpft für Putin gegen die Ukraine

Ein junger Mann in Uniform blinzelt gegen die Sonne. Auf Englisch erzählt er einem Kamerateam, dass er «Will» heisst und aus Boston stammt. Auf seiner Brust klebt das Patch mit der russischen Flagge.

Laut eigener Angabe habe er zehn Jahre in der US-AirForce gedient, danach arbeitete er mehrere Jahre als Stadtrat von Massachusetts. Als er mit der Politik in Kontakt kam, sei sein Interesse für die Aussenpolitik gestiegen. «Das hat mich zum Nachdenken angeregt. Es fühlte sich an, als müsste ich was unternehmen», meint er. Was ihn genau gestört hat, erklärt er nicht.

Der US-Amerikaner Wilmer Puello-Mota kämpft für die russische Seite. Bild: X

Er sei im Januar nach Moskau geflogen, dort kam es zum Kontakt mit der russischen Armee – seither kämpft er für Putin gegen die Ukraine. Eine schöne Geschichte, die das russische Verteidigungsministerium als Video veröffentlicht. Allerdings lässt man dabei ein wichtiges Detail über den US-Amerikaner aus.

Putins US-Veteran und seine kriminelle Vergangenheit in den USA

Bei dem Mann im Video handelt es sich laut US-Medien um Wilmer Puello-Mota. Es stimme, dass er ein Veteran der US-Luftwaffe sei. 2015 wurde er im Alter von 19 Jahren nach Afghanistan entsandt.

Später diente er in der «104th Fighter Wing» der Massachusetts Air National Guard als Flieger der Sicherheitskräfte. Dann war er als ehemaliger Beamter im Stadtrat einer kleinen Stadt in Massachusetts tätig, wo angeblich sein Interesse für den Ukraine-Krieg wuchs.

Aber: Er ist offenbar nicht nach Russland geflogen – sondern vielmehr geflohen. Denn in den USA ist er wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt.

Bereits im April berichtete die Air Force Times von dem Vorfall. Puello-Mota habe damals seinem Anwalt mitgeteilt, dass er der russischen Armee beitritt. Dabei wollte sich der 28-Jährige dem Bericht zufolge Anfang Januar in Rhode Island schuldig bekennen, erschien jedoch nicht vor Gericht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Sein Anwalt John M. Cicilline konnte es nicht glauben. «Ich dachte, er mache Witze», zitiert ihn «Air Force Times». Cicilline meinte, Puello-Mota habe eine Karriere in der Politik angestrebt und geglaubt, der Strafprozess würde sein Leben ruinieren. «Ich bin sicher, dass er sich der russischen Armee angeschlossen hat, weil er sich nicht als Sexualstraftäter registrieren lassen wollte», erklärte sein Anwalt damals.

Puello-Mota wurde 2020 in Warwick, Rhode Island, verhaftet, nachdem die Polizei nach eigenen Angaben Nacktbilder eines 17-jährigen Mädchens auf seinem Telefon gefunden hatte. Cicilline sagte im April gegenüber dem »Boston Globe", sein Klient habe sich in allen Anklagepunkten schuldig bekannt und dafür eine 18-monatige Haftstrafe erhalten.

Doch er entschloss sich wohl, «frei» in Russland zu leben.

Im März tauchten die ersten Aufnahmen von Puello-Mota in den russischen Social-Media-Kanälen auf. In den Propaganda-Videos lässt das russische Verteidigungsministerium aber das Detail aus, dass es sich bei ihm um einen gesuchten Sexualstraftäter handelt, der offenbar nicht ganz so «freiwillig» nach Russland gekommen ist.