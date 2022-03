Wladimir Putin verspricht den Sieg und zitiert einen Admiral aus dem 18. Jahrhundert in seiner Rede in Moskau, 18. März 2022. Bild: keystone

Putin verspricht, dass Russland in der Ukraine siegt – und wird dabei unterbrochen

Putin hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Einmarsch in die Ukraine gelobt – und wurde dabei vom eigenen TV-Sender unterbrochen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Einmarsch in die Ukraine seine Armee für ihren «heldenhaften» Einsatz gelobt. Alle Pläne würden umgesetzt, sagte Putin am Freitag in einer Rede vor Zehntausenden jubelnden Menschen im Moskauer Luschniki-Stadion. Der Auftritt sorgte aber vor allem für Aufsehen, weil die Übertragung im Staatsfernsehen plötzlich unterbrochen wurde.

Putin versprach seinen Zehntausenden von Zuhörenden, dass alle Ziele der Regierung erreicht würden: Die Menge jubelte und schwenkte russische Fahnen. «Russland, Russland, Russland» skandierten die Menschen im Chor.

«Wir wissen, was wir tun müssen, wie wir es tun müssen und zu welchem Preis. Und wir werden auf jeden Fall all unsere Pläne verwirklichen.» Wladimir Putin

In Rollkragenpulli und Mantel sagte Putin, dass die Soldaten, die in der Ukraine für die so genannten «speziellen Militäroperation» kämpfen, die Einheit Russlands symbolisierten: «Schulter an Schulter helfen sie einander, unterstützen sich gegenseitig und schützen sich, wenn nötig, wie Brüder mit ihren Körpern vor Kugeln. Eine solche Einheit haben wir schon lange nicht mehr erlebt», sagte der 69-jährige Kreml-Chef.

Während er sprach, unterbrach das staatliche Fernsehen kurz seine Rede und zeigte zuvor aufgezeichnetes Material mit patriotischen Liedern. Die russische Nachrichtenagentur RIA zitierte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit den Worten, ein technischer Fehler auf einem Server sei der Grund für die plötzliche Unterbrechung der Rede Putins gewesen.

Putin sagte, die «Spezialoperation» in der Ukraine sei notwendig, weil die Vereinigten Staaten das Land benutzten, um Russland zu bedrohen. Auch müsse Russland sich gegen den «Völkermord» an der russischsprachigen Bevölkerung durch die Ukraine verteidigen.

Die Ukraine dementierte diese Aussagen: sie kämpfe um ihre Existenz und Putins Behauptungen über einen Völkermord seien unsinnig. Die westlichen Verbündeten sagten, die Behauptungen, sie würden Russland zerreissen wollen, seien frei erfunden.

Bevor Putin sprach, dröhnte Russlands mitreissende Nationalhymne mit den Worten «Russland ist unser heiliger Staat» durch das Stadion, gefolgt von moderneren Pop-Hits wie «Made in the U.S.S.R.»

Abschliessend zitierte Putin den russischen Admiral Fjodor Uschakow (18. Jahrhundert) mit den folgenden Worten: Uschakow, der «nie eine Schlacht verloren» habe, habe seinerzeit von «reinigenden Gewittern» gesprochen. So werde es auch diesmal sein. «Er sagte einmal, dass diese Gewitter zum Ruhm Russlands führen werden», so Putin. Und dann: «So war es damals, so ist es heute und so wird es immer sein. Ich danke Ihnen.»

Direkt nach Putins Rede seien die Zuschauerinnen und Zuschauer «massenhaft» dem Stadion entströmt, schrieb die «Nowaja Gaseta», eine der wenigen verbliebenen, unabhängigen Zeitungen in Russland. Online-Portale behaupteten, Studierende sowie Beamtinnen und Beamte seien gedrängt worden, an der Propaganda-Show teilzunehmen.

