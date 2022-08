Putin äussert tiefes Mitgefühl – die Staatswelt trauert um Gorbatschow

Am späten Dienstagabend ist der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow gestorben. Dass er weltweit ein geschätzter Politiker war, wird anhand der Trauerbekundungen auf internationaler Ebene deutlich.

Putin äussert sein Beileid zum Tode Gorbatschows

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben eines Sprechers sein tiefes Mitgefühl zum Tod von Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow geäussert. Putin werde der Familie am Mittwochmorgen ein Telegramm schicken, kündigte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Dienstagabend in Moskau an. Der frühere sowjetische Staatschef Gorbatschow war am Dienstag mit 91 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Moskau gestorben.

Wladimir Putin 2004 an einer Pressekonferenz mit Gorbatschow. Bild: keystone

Gorbatschow habe sich zwar während der Corona-Pandemie zur Beobachtung im Krankenhaus befunden, meldete Interfax. Er sei aber nicht an dem Coronavirus gestorben, sondern an den Folgen von Alter und Krankheit, hiess es.

Gorbatschow war der letzte Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewesen. Er hatte die Politik von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) eingeführt und galt als einer der Väter der Deutschen Einheit nach dem Mauerfall. 1991 war er zurückgetreten.

Es sei der «Autor eines neuen Denkens» gestorben, der dem Land und der Welt damals ein neues Atmen ermöglicht habe, meinte der Chef des russischen Rechnungshofes, Alexej Kudrin, in seinem Kanal bei Telegram.

Johnson würdigt Gorbatschows «Mut und Integrität»

Der britische Premierminister Boris Johnson hat das historische Erbe des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow gewürdigt. «Ich habe immer den Mut und die Integrität bewundert, die er gezeigt hat, indem er den Kalten Krieg zu einem friedlichen Ende brachte», schrieb Johnson am späten Dienstagabend auf Twitter. Zudem stellte er Gorbatschow dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenüber. «Zu einer Zeit von Putins Aggression in der Ukraine bleibt sein unermüdliches Engagement für die Öffnung der sowjetischen Gesellschaft ein Vorbild für uns alle», schrieb Johnson.

UN-Generalsekretär: Gorbatschow war «einzigartiger Staatsmann»

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich «zutiefst traurig» über den Tod des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow gezeigt. Dieser sei ein «einzigartiger Staatsmann» gewesen, der den Lauf der Geschichte verändert habe, liess Guterres am Dienstag mitteilen. «Er hat mehr als jeder andere dazu beigetragen, den Kalten Krieg friedlich zu beenden.»

Der 73-jährige Portugiese sprach der Familie Gorbatschows und der Bevölkerung Russlands sein Beileid aus. Die Aussage des Friedensnobelpreisträgers, dass Frieden nicht Einheit in Gleichartigkeit, sondern Einheit in Vielfalt sei, habe dieser mit seiner Politik in die Praxis umgesetzt.

Von der Leyen: Werden Gorbatschows Vermächtnis nie vergessen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Bedeutung des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow für Europa herausgestellt. «Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs», schrieb von der Leyen am Dienstagabend auf Twitter. Sie bezeichnete Gorbatschow als Führungspersönlichkeit, die zuverlässig und geachtet gewesen sei. «Er ebnete den Weg für ein freies Europa. Dieses Vermächtnis werden wir nie vergessen.» Gorbatschow starb am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren in Moskau.

Oppositioneller Jawlinski in Trauer: Gorbatschow gab uns die Freiheit

Der prominente liberale russische Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski hat Michail Gorbatschow als einen Veränderer der Welt gewürdigt. «Gorbatschow gab uns die Freiheit. Er hat Millionen von Menschen die Freiheit gegeben - in Russland und seinem Umfeld und noch dazu der Hälfte Europas», schrieb der Gründer der Oppositionspartei Jabloko in der Nacht zum Mittwoch in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram. Jawlinski und die Partei Jabloko sind die letzten Reste der Opposition in Russland.

Es liege auch heute in der Verantwortung der Russen, die damals geschenkte Freiheit zu nutzen, sagte Jawlinski. Wenige Anführer hätten einen solchen Einfluss auf die Geschichte gehabt. «In seinen sechs Jahren an der Macht hat Michail Gorbatschow die Welt verändert», unterstrich der Politiker.

Gorbatschow sei nicht ins Ausland gegangen, obwohl viele Länder ihn bereitwillig aufgenommen hätten. Er sei in Russland geblieben, obwohl er es wegen massenhaften Unverständnisses und Ablehnung gar nicht leicht gehabt habe. Gorbatschow habe trotz unbegrenzter Machtbefugnisse sein Volk nicht bestohlen. «Bei allen Herausforderungen an der Macht ist es Gorbatschow gelungen, seine Würde zu erhalten und ein Mensch zu bleiben.»

Macron: Gorbatschow hat Russen Weg der Freiheit geöffnet

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Michail Gorbatschow als «Mann des Friedens» gewürdigt. Seine Entscheidung habe den Russen «einen Weg der Freiheit» geöffnet, schrieb Macron in der Nacht zum Mittwoch auf Twitter. «Sein Engagement für den Frieden in Europa hat unsere gemeinsame Geschichte verändert.» (sda/dpa)