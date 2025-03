Putin zeigt sich bei einem Besuch in der Grenzregion Kurs im Tarnanzug. Bild: keystone

Putin zeigt sich bei Front-Besuch in Kursk erstmals seit Kriegsbeginn im Tarnanzug

Wenn sich Wladimir Putin der Öffentlichkeit zeigt, geschieht dies meistens im Anzug. Nun überrascht der Russland-Präsident bei einem Besuch einer Kommandostelle in der Grenzregion Kursk mit einem neuen Outfit: einem Tarnanzug.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 ist es das erste Mal, dass der Kreml-Chef im «Kämpfer» aufgetreten ist. Bilder zeigen den 72-Jährigen bei einer Besprechung mit Generalstabschef Waleri Gerassimow, der genaue Ort blieb dabei unbekannt.

Putin im Tarnanzug mit Generalstabschef Waleri Gerassimow. Bild: keystone

Beim Besuch ordnete er an, die letzten ukrainischen Truppen so schnell wie möglich aus dem Grenzgebiet Kursk zu vertreiben. Zu dem Vorschlag der USA und der Ukraine für eine 30-tägige Waffenruhe äusserte sich Putin bei dem demonstrativen Auftritt mit seiner Militärführung nicht.

Putin äusserte sich beim Besuch nicht zu dem Vorschlag der USA und der Ukraine für eine 30-tägige Waffenruhe. Bild: keystone

Ukraine dementiert vollständigen Abzug aus Kurs

Trotz der Rückschläge für die ukrainischen Truppen im Gebiet Kursk dementierte Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj einen vollständigen Abzug. «Trotz des verstärkten Drucks der russisch-nordkoreanischen Armee werden wir die Verteidigung in der Region Kursk so lange aufrechterhalten, wie es angemessen und notwendig ist» schrieb er auf Facebook.

Eventuelle Rückzüge gebe es, um das Leben der Soldaten zu schonen. In diesem Fall manövrierten sich die Einheiten «erforderlichenfalls in günstigere Positionen», erklärte Syrskyj. Den Karten ukrainischer Militärbeobachter zufolge sind nur noch wenige Quadratkilometer in der Hand Kiewer Truppen. (ome/sda)