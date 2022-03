Salvini geht in Polen auf PR-Tour – und wird nach Strich und Faden vorgeführt

Salvini bezeichnete Putin auch schon als «einen der besten Staatsmänner». Kein Wunder also, dass er in Polen mit einer gehörigen Portion Misstrauen begrüsst worden ist.

«Ich werde Sie nicht [in der Stadt] empfangen, kommen Sie mit mir an die Grenze und verurteilen Sie ihn!»

Als er am Bahnhof von Przemysl ankam, einer Stadt etwa zehn Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und Ankunftsort für Tausende von Flüchtlingen, empfing ihn der dortige Bürgermeister Wojciech Bakun. Dieser bedankte sich zuerst für die Hilfe Italiens, nahm dann aber ein T-Shirt mit Putins Gesicht hervor, wandte sich an Salvini und sagte:

Nur wenige Tage nach den jüngsten verheerenden Überschwemmungen im Osten Australiens sind in der Millionenmetropole Sydney erneut Tausende Menschen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Starkregen habe vor allem im Südwesten der grössten Stadt des Landes zu neuen Überflutungen geführt, teilten die Behörden am Dienstag mit. Zahlreiche Strassen etwa im Vorort Camden standen unter Wasser, viele Schulen in der Region New South Wales blieben geschlossen. Evakuierungsbefehle gab es für etwa ein Dutzend Vororte.