Russland bezahlte wohl Taliban für Terroranschläge gegen US-Soldaten

Neben Azizi wird auch ein weiterer Verdächtiger, Par Han Gul Zafar, genannt, der eng mit der GRU zusammengearbeitet haben soll. Er rekrutierte laut den Recherchen ebenfalls afghanische Kuriere und nutzte Pässe, die für GRU-Agenten ausgestellt wurden. Zafar soll in Moskau gelebt haben und war an einer Reihe von Kurierfahrten beteiligt, die Bargeld nach Afghanistan transportierten.

Einige dieser Kuriere sollen nach Europa geflüchtet sein und dort Asyl beantragt haben. Laut «Spiegel» haben mindestens zwei Personen, die mit der Operation in Verbindung gebracht werden, in Deutschland Schutz gesucht. Ihre Anträge wurden abgelehnt, sie leben jedoch weiterhin im Land.

Die Recherchen von «The Insider» und Spiegel zeigen, dass die Operation eng mit der berüchtigten GRU-Einheit 29155 verknüpft war. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die auch für verdeckte Operationen in Europa bekannt ist. Generalleutnant Ivan Kassianenko ist der stellvertretende Kommandeur. Er wird gemeinsam mit Oberst Alexej Archipow als zentrale Figur genannt.

Seine Familie soll bereits 2015 von der GRU angeworben worden sein. Er selbst floh 2019 nach Moskau, kurz bevor die Operation aufgedeckt wurde. Dort lebte er unter einem falschen Namen und besass einen russischen Pass, der dieselbe Seriennummer wie jene von anderen GRU-Agenten trug. Zudem gründete Azizi in Russland ein Unternehmen für den Handel mit Diamanten.

Die Kuriere sollen Gelder unter der Leitung des ehemaligen Schmugglers Rahmatullah Azizi transportiert haben, ein Unternehmer im Edelsteinhandel. Azizi gilt laut den Recherchen als Schüsselfigur in diesem Netzwerk.

Erste Hinweise über diese Geheimzahlungen erlangte der afghanische Geheimdienst bereits 2019. Diese erhielt er durch Verhöre von Taliban-Mitgliedern, wie The Insider jetzt berichtet. Infolge der Ermittlungen wurden mindestens zehn mutmassliche Kuriere mit Verbindungen zur GRU festgenommen.

Bereits 2020 hatte die New York Times ähnliche Vorwürfe veröffentlicht. Das Blatt berichtete, dass US-Behörden Banküberweisungen verfolgt hätten, die von GRU-Konten auf Konten der Taliban geflossen seien. Zudem gab es Aussagen von Geschäftsleuten, die in Afghanistan festgenommen wurden. Sie sollen als Vermittler zwischen der GRU und den Taliban agiert haben.

Ein teures Vorhaben: Für jeden getöteten Soldaten zahlte Russland demnach durchschnittlich eine Summe von 200'000 US-Dollar. Insgesamt mehr als 30 Millionen US-Dollar flossen von der GRU an die Taliban, wie ein früherer Mitarbeiter des afghanischen Geheimdienstes National Directorate of Security (NDS) behauptet.

Von Oktober 2001 bis August 2021 waren US-Soldaten in Afghanistan stationiert.

Die Recherchen zeigen, dass die GRU, der ehemals sowjetische und aktuell russische Militärgeheimdienst, angeblich hohe Summen an Taliban-Kämpfer zahlte. Die Gelder sollten Angriffe auf Soldaten der internationalen Koalition in Afghanistan finanziert haben.

