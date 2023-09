Ex-Wagner-Söldner packt über schockierende Prigoschin-Befehle aus

Die britische Regierung kündigte bereits an, sie als terroristische Vereinigung verbieten zu wollen. Das heisst, dann wäre es illegal, Mitglied der Organisation zu sein oder sie zu unterstützen. In der Vergangenheit hat die russische Privatarmee wohl auch versucht, auch in Polen und Lettland Männer zu rekrutieren.

Die Gruppe-Wagner spielte eine Schlüsselrolle bei Russlands Invasion in der Ukraine – vor allem bei dem blutigen Kampf um die Stadt Bachmut. Aber auch in Ländern wie Syrien, Libyen und Mali sind sie aktiv. Dabei sind die Söldner für ihre Brutalität berüchtigt.

«Ich habe viele Menschen während der Säuberung getötet», gibt er zu. Es sei ein grosses Dorf mit vielen Zivilistinnen und Zivilisten gewesen. «Wir haben einfach jeden getötet» , sagt er. Es sei egal gewesen, ob es Kinder waren. An den Namen des Ortes könne er sich nicht mehr erinnern. Auch das sei ihm egal. Doch sein Gesprächspartner lässt nicht locker. Auf die Frage, welche Stadt in der Nähe gewesen sei, antwortet der Russe Soledar.

«Am 23. November 2022 verliessen wir Irkutsk. Wir fuhren in 19 Gefängnistransportern. Insgesamt waren wir 500 Leute aus zwei Camps», sagt er in einem Videogespräch mit Wladimir Osechkin, Gründer von «Gulagu». Sie sollten offenbar die «Drecksarbeit» für die russische Armee erledigen. Der ehemalige Wagner-Kämpfer beschreibt die Gräueltaten in einem ukrainischen Dorf beinahe emotionslos.

Nun erzählt er, wie Russland während der Offensive in den ukrainischen Dörfern bei Bachmut und Soledar einen Massenmord an der Zivilbevölkerung verübt haben soll. Er selbst spricht von «Säuberung».

Preishammer: So viel mehr bezahlst du in deiner Gemeinde im nächsten Jahr für den Strom

Wie Joe Biden Donald Trump in eine Falle locken will

Diese 13 Bilder und Videos zeigen das Ausmass der Unwetter in Griechenland

Dörfer in Not, gesperrte Autobahnen, etliche unterspülte Strassen – und der Regen hält auch am Donnerstag noch an: Die Lage in Griechenland ist dramatisch. Die folgenden Bilder und Videos zeigen das Ausmass.

Unwetter und starker Regen haben in Mittelgriechenland weitere Orte unter Wasser gesetzt. Besonders betroffen sind die Stadt und die Gemeinde Karditsa sowie die umliegenden Gemeinden. Dort reichte das Wasser vielerorts bis zu den Dächern der Häuser, so dass sich die Bewohner auf die Dächer retten mussten. «Das Wasser ist an manchen Stellen bis zu vier Meter hoch», sagte ein Anwohner dem Sender Mega.