Die verschleppten Kinder der Ukraine – Hacker decken russische Kriegsverbrechen auf

Wie die 15-jährige Nastia ihren russischen Entführern entkam

Das Online-Medium derstandard.at schildert in einer am 18. August veröffentlichten Reportage den Fall einer jungen Ukrainerin, die es aus der von Russland besetzten Südukraine in die Freiheit schaffte und die heute in der Hauptstadt Kiew lebe. Gerade mal um die 300 entführte Kinder hätten es zurück auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet geschafft, heisst es im Bericht. Denn hinter der Verschleppung stecke «ein weitverzweigtes System aus Lagern und Heimen sowie administrativen Massnahmen», die die Nachverfolgung erschwerten. Die 15-Jährige sei am 4. November 2022 auf dem Heimweg von einer Geburtstagsfeier in eine russische Kontrolle nahe der damals noch besetzten Stadt Cherson geraten und mitgenommen worden. Daraufhin sollte sie in einem Lager mit anderen entführten Kindern «russisch-patriotisch indoktriniert werden». Durch eine glückliche Fügung des Schicksals kam sie frei. Die genauen Umstände werden nicht verraten, jedenfalls konnte die leibliche Mutter das Mädchen abholen (siehe Quellen).Verschleppte Kinder zu finden, sie gar zurückzuholen, sei ein Knochenjob, heisst es im Bericht. Das ukrainische Rettungsnetzwerk Save Ukraine arbeite daran. Einmal adoptiert, sei eine Rettung so gut wie unmöglich.