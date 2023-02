US-Amerikanerin führt Kalb in Moskau Gassi – und wird festgenommen

Der Rote Platz in Moskau: Hier spazierte die Frau mit der Kuh durch. Bild: Shutterstock

US-Amerikanerin führt Kalb auf dem Roten Platz in Moskau Gassi – und wird festgenommen

Eine Frau hat ein junges Rind über den Roten Platz geführt. Sie habe dem Tier das Zentrum der russischen Hauptstadt zeigen wollen, sagte die US-Bürgerin.

Weil sie ein Kalb mitten auf dem Roten Platz in Moskau Gassi führte, ist eine US-Amerikanerin festgenommen worden. Den Polizisten erklärte sie, sie habe das Tier auf einer Kleinanzeigen-Plattform im Internet erworben und ihm das Zentrum der russischen Hauptstadt zeigen wollen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch meldete. Die 34-Jährige sei bereits am Dienstag festgesetzt worden und habe die Nacht in einer Polizeistation verbringen müssen.

Später wurde bekannt, dass sie wegen des Verstosses gegen das Versammlungsrecht sowie des Widerstands gegen Polizeibeamte für schuldig befunden wurde. Ein Moskauer Gericht verhängte eine Geldstrafe von 20'000 Rubel (knapp 260 Franken) sowie 13-tägigen Arrest.

Laut Agentur Ria Nowosti wurde das Kalb mittlerweile in ein spezielles Tierrehabilitationszentrum gebracht. Unklar war zunächst, warum die Frau sich in Russland aufhält.

Medienberichten zufolge soll sie in der Vergangenheit bereits in anderen Ländern Aufsehen erregt haben. So wurden ihr demnach bereits zweimal – in London und in Warschau – Schweine weggenommen, die sie nicht artgerecht in Wohnungen hielt. Sie argumentierte, sie habe die Tiere vor dem Schlachter gerettet.

Verwendete Quellen:

Nachrichtenagentur dpa

(t-online/dpa)